A szem mögötti fájdalom leggyakoribb okai
A szem mögötti fájdalom gyakori panasz, amelynek okai a szemfáradtságtól a komolyabb idegrendszeri vagy szemészeti problémákig terjedhetnek.
A panaszt sokan tompa nyomásként, feszítő érzésként vagy mélyen ülő sajgásként élik meg. A szem mögötti fájdalom lehet egy- vagy kétoldali is, továbbá gyakran társul fejfájással, fényérzékenységgel vagy szemfáradtsággal. A legtöbb esetben átmeneti és ártalmatlan kiváltó ok áll a háttérben. Ugyanakkor bizonyos esetekben komolyabb szemészeti vagy idegrendszeri eltérés jele is lehet, ezért fontos a tünetek összképének megfigyelése.
A szem mögötti fájdalom okai
A szem mögötti fájdalom nem önálló betegség, hanem tünet, amely kialakulhat a szemből kiindulva, de akár az orrmelléküregek és az idegrendszer felől is eredhet. Gyakran a mindennapi életmódból adódó túlterhelés, például hosszan tartó képernyőhasználat, a fejfájás különböző formái, mint a migrén vagy a tenziós fejfájás, valamint arcüreggyulladás áll a háttérben. Emellett gyulladásos szemészeti betegségek is okozhatnak hasonló panaszokat. Az alábbiakban a szem mögötti fájdalom leggyakoribb okait mutatjuk be részletesen.
- Szemfáradtság: a modern életmód egyik leggyakoribb kiváltó tényezője a digitális szemterhelés. A monitor, telefon vagy tablet folyamatos bámulása miatt a szemizmok túlterhelődnek, ami tompa fájdalmat vagy nyomásérzést okozhat a szem mögött. Gyakran társul homályos látással, szemszárazsággal és fókuszálási nehézséggel, különösen a nap végére.
- Fejfájás: a szem mögötti fájdalom másik gyakori oka a migrén és a tenziós fejfájás. A migrén általában féloldali, lüktető fájdalmat okoz, amelyet hányinger, fény- és hangérzékenység kísérhet, míg a tenziós fejfájás inkább tompa, nyomó jellegű fájdalmat eredményez. Ezeket a panaszokat stressz, alváshiány, hormonális változások és hosszú képernyőhasználat egyaránt kiválthatja.
- Arcüreggyulladás: szintén gyakori tényező, hiszen a duzzadt nyálkahártya nyomást gyakorol a szem környékére, ami szem mögötti fájdalmat eredményezhet. A gyulladás mellett orrdugulás, arcfájdalom, láz és köhögés is jelentkezhet, és a fájdalom fokozódhat előrehajláskor.
- Szemszárazság és a felszíni irritáció is okozhat mélyebb fájdalomérzetet. A könnymennyiség vagy -minőség romlása irritációhoz, fényérzékenységhez és fájdalomhoz vezethet, különösen légkondicionált környezetben, kontaktlencse-viselés közben vagy hosszú koncentrációt igénylő tevékenységek során.
- Bizonyos gyulladásos szembetegségek szintén erős fájdalmat okozhatnak. Ezek általában vörös szemmel, könnyezéssel és fényérzékenységgel járnak, és fertőzések, allergiás reakciók is előidézhetik. Ritkább, de fontos ok a látóideg gyulladása, amikor a fájdalom szemmozgatáskor erősödik, és átmeneti látásromlás is felléphet. A látóideg-gyulladás gyakran autoimmun betegségekhez, például szklerózis multiplexhez kapcsolódik.
- Akut zárt zugú glaukóma: ritkán, de előfordulhat, hogy hirtelen emelkedik a szem belső nyomása. Ez erős szem mögötti fájdalmat, homályos látást és hányingert okozhat, és gyors kezelés nélkül látáskárosodáshoz vezethet.
- Fogászati problémák: felső állcsont fogai anatómiailag közel helyezkednek el az arcüreghez és a szem környékéhez, ráadásul azonos idegi hálózat látja el őket, ezért egy foggyulladás vagy fogtályog fájdalma a szem mögé is kisugározhat. Ilyenkor a panasz jellemzően féloldali, és rágáskor vagy hideg-meleg hatására erősödhet. A fogászati eredetű fájdalom sokszor megtévesztő, ezért tartós vagy visszatérő panasz esetén fogorvosi vizsgálat is indokolt lehet.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Bár a szem mögötti fájdalom sokszor magától elmúlik, bizonyos tünetek esetén nem szabad halogatni a vizsgálatot. Orvoshoz kell fordulni, ha a látás romlik vagy megváltozik, ha a fájdalom erős vagy hirtelen jelentkezik, ha szemvörösség, láz vagy hányinger társul hozzá, illetve ha a fájdalom szemmozgatáskor kifejezetten erős. A tartós vagy szokatlan tünetek mindig kivizsgálandók, mert egyes esetekben azok kiváltó oka látásvesztéshez is vezethet.
Forrás: hazipatika.com