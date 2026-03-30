A szem mögötti fájdalom leggyakoribb okai

A szem mögötti fájdalom gyakori panasz, amelynek okai a szemfáradtságtól a komolyabb idegrendszeri vagy szemészeti problémákig terjedhetnek.

A panaszt sokan tompa nyomásként, feszítő érzésként vagy mélyen ülő sajgásként élik meg. A szem mögötti fájdalom lehet egy- vagy kétoldali is, továbbá gyakran társul fejfájással, fényérzékenységgel vagy szemfáradtsággal. A legtöbb esetben átmeneti és ártalmatlan kiváltó ok áll a háttérben. Ugyanakkor bizonyos esetekben komolyabb szemészeti vagy idegrendszeri eltérés jele is lehet, ezért fontos a tünetek összképének megfigyelése.

A szem mögötti fájdalom okai

A szem mögötti fájdalom nem önálló betegség, hanem tünet, amely kialakulhat a szemből kiindulva, de akár az orrmelléküregek és az idegrendszer felől is eredhet. Gyakran a mindennapi életmódból adódó túlterhelés, például hosszan tartó képernyőhasználat, a fejfájás különböző formái, mint a migrén vagy a tenziós fejfájás, valamint arcüreggyulladás áll a háttérben. Emellett gyulladásos szemészeti betegségek is okozhatnak hasonló panaszokat. Az alábbiakban a szem mögötti fájdalom leggyakoribb okait mutatjuk be részletesen.

Szemfáradtság: a modern életmód egyik leggyakoribb kiváltó tényezője a digitális szemterhelés. A monitor, telefon vagy tablet folyamatos bámulása miatt a szemizmok túlterhelődnek, ami tompa fájdalmat vagy nyomásérzést okozhat a szem mögött. Gyakran társul homályos látással, szemszárazsággal és fókuszálási nehézséggel, különösen a nap végére.

a modern életmód egyik leggyakoribb kiváltó tényezője a digitális szemterhelés. A monitor, telefon vagy tablet folyamatos bámulása miatt a szemizmok túlterhelődnek, ami tompa fájdalmat vagy nyomásérzést okozhat a szem mögött. Gyakran társul homályos látással, szemszárazsággal és fókuszálási nehézséggel, különösen a nap végére. Fejfájás: a szem mögötti fájdalom másik gyakori oka a migrén és a tenziós fejfájás. A migrén általában féloldali, lüktető fájdalmat okoz, amelyet hányinger, fény- és hangérzékenység kísérhet, míg a tenziós fejfájás inkább tompa, nyomó jellegű fájdalmat eredményez. Ezeket a panaszokat stressz, alváshiány, hormonális változások és hosszú képernyőhasználat egyaránt kiválthatja.

a szem mögötti fájdalom másik gyakori oka a migrén és a tenziós fejfájás. A migrén általában féloldali, lüktető fájdalmat okoz, amelyet hányinger, fény- és hangérzékenység kísérhet, míg a tenziós fejfájás inkább tompa, nyomó jellegű fájdalmat eredményez. Ezeket a panaszokat stressz, alváshiány, hormonális változások és hosszú képernyőhasználat egyaránt kiválthatja. Arcüreggyulladás: szintén gyakori tényező, hiszen a duzzadt nyálkahártya nyomást gyakorol a szem környékére, ami szem mögötti fájdalmat eredményezhet. A gyulladás mellett orrdugulás, arcfájdalom, láz és köhögés is jelentkezhet, és a fájdalom fokozódhat előrehajláskor.

szintén gyakori tényező, hiszen a duzzadt nyálkahártya nyomást gyakorol a szem környékére, ami szem mögötti fájdalmat eredményezhet. A gyulladás mellett orrdugulás, arcfájdalom, láz és köhögés is jelentkezhet, és a fájdalom fokozódhat előrehajláskor. Szemszárazság és a felszíni irritáció is okozhat mélyebb fájdalomérzetet. A könnymennyiség vagy -minőség romlása irritációhoz, fényérzékenységhez és fájdalomhoz vezethet, különösen légkondicionált környezetben, kontaktlencse-viselés közben vagy hosszú koncentrációt igénylő tevékenységek során.

is okozhat mélyebb fájdalomérzetet. A könnymennyiség vagy -minőség romlása irritációhoz, fényérzékenységhez és fájdalomhoz vezethet, különösen légkondicionált környezetben, kontaktlencse-viselés közben vagy hosszú koncentrációt igénylő tevékenységek során. Bizonyos gyulladásos szembetegségek szintén erős fájdalmat okozhatnak. Ezek általában vörös szemmel, könnyezéssel és fényérzékenységgel járnak, és fertőzések, allergiás reakciók is előidézhetik. Ritkább, de fontos ok a látóideg gyulladása, amikor a fájdalom szemmozgatáskor erősödik, és átmeneti látásromlás is felléphet. A látóideg-gyulladás gyakran autoimmun betegségekhez, például szklerózis multiplexhez kapcsolódik.

szintén erős fájdalmat okozhatnak. Ezek általában vörös szemmel, könnyezéssel és fényérzékenységgel járnak, és fertőzések, allergiás reakciók is előidézhetik. Ritkább, de fontos ok a látóideg gyulladása, amikor a fájdalom szemmozgatáskor erősödik, és átmeneti látásromlás is felléphet. A látóideg-gyulladás gyakran autoimmun betegségekhez, például szklerózis multiplexhez kapcsolódik. Akut zárt zugú glaukóma: ritkán, de előfordulhat, hogy hirtelen emelkedik a szem belső nyomása. Ez erős szem mögötti fájdalmat, homályos látást és hányingert okozhat, és gyors kezelés nélkül látáskárosodáshoz vezethet.

ritkán, de előfordulhat, hogy hirtelen emelkedik a szem belső nyomása. Ez erős szem mögötti fájdalmat, homályos látást és hányingert okozhat, és gyors kezelés nélkül látáskárosodáshoz vezethet. Fogászati problémák: felső állcsont fogai anatómiailag közel helyezkednek el az arcüreghez és a szem környékéhez, ráadásul azonos idegi hálózat látja el őket, ezért egy foggyulladás vagy fogtályog fájdalma a szem mögé is kisugározhat. Ilyenkor a panasz jellemzően féloldali, és rágáskor vagy hideg-meleg hatására erősödhet. A fogászati eredetű fájdalom sokszor megtévesztő, ezért tartós vagy visszatérő panasz esetén fogorvosi vizsgálat is indokolt lehet.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Bár a szem mögötti fájdalom sokszor magától elmúlik, bizonyos tünetek esetén nem szabad halogatni a vizsgálatot. Orvoshoz kell fordulni, ha a látás romlik vagy megváltozik, ha a fájdalom erős vagy hirtelen jelentkezik, ha szemvörösség, láz vagy hányinger társul hozzá, illetve ha a fájdalom szemmozgatáskor kifejezetten erős. A tartós vagy szokatlan tünetek mindig kivizsgálandók, mert egyes esetekben azok kiváltó oka látásvesztéshez is vezethet.

Forrás: hazipatika.com