A tél próbára teszi a bőrünket

A tél beköszöntével a bőrünk is gyakran megszenvedi a hideget. A fűtött helyiségek, a hideg szél és a száraz levegő mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy bőrünk feszült, viszkető, akár hámló állapotba kerüljön. Azonban tudatos ápolással, megfelelő termékekkel és apró életmódbeli változtatásokkal sokat tehetünk annak érdekében, hogy ilyenkor is egészséges maradjon.

Miért szárad ki jobban a bőr télen?

A hideg évszakban az alacsony páratartalom és a fűtött belső levegő együtt „szívja ki” a nedvességet a bőr felszínéről. A gyakori, meleg zuhany vagy fürdő tovább rontja a helyzetet, mert eltávolítja a természetes faggyúréteget, amely eredetileg gátként működik a vízvesztés ellen. Emellett az illatosított testápolók, alkoholt tartalmazó szappanok, mosószerek és illatosított textíliák is irritálhatják a bőrt és fokozhatják a szárító hatást. A hideg levegő ráadásul csökkenti a bőr vérkeringését is, ami szintén kedvez a bőrszárazságnak.

Kímélő fürdés vagy tusolás

Télen a fürdés vagy tusolás legyen kímélő és mértékletes. A túl forró víz, a hosszú tusolás vagy fürdés ugyanis eltávolítja a bőr felületi olajait, tovább gyengítve a védelmi réteget. A dermatológusok 5-10 perces, langyos vízzel vett fürdőt ajánlanak. Válasszunk illatanyag-mentes, szulfátmentes, száraz, illetve érzékeny bőrre ajánlott készítményeket. Kerüljük a durva dörzsölést: inkább szépen, finoman itassuk fel a vizet törölközővel – javasolja a Cleveland Clinic.

Hidratálás: időzítés és összetevők

A hidratáló alkalmazása kulcsfontosságú: arra szolgál, hogy a bőrbe már bejutott nedvességet „bezárja”. Érdemes utánpótlásként olyan készítményeket választani, amelyek tartalmaznak ceramidokat, hialuronsavat, vagy lipideket – ezek mind segítik a vízmegtartást és a barrier helyreállítását. A hipoallergén, illatmentes hidratálók előnyt élveznek, mert csökkentik az irritáció kockázatát.

Fontos a megfelelő sorrend: tisztítás után törölközés helyett finom dörzsölés, majd még enyhén nedves bőrön alkalmazzuk az hidratálót. Szobahőmérsékleten tárolva, és naponta legalább kétszer (reggel és este) kenjünk be – ha szükséges, kiegészítőként akár napközben is.

Használj párásítót a lakásban

A fűtéssel szárított levegő ellenszere a párásító, amely 30-50%-os relatív páratartalmat biztosít, és segít visszajuttatni a levegőbe a szükséges nedvességet. Azonban fontos a készülék tisztán tartása, különben penész és baktériumok is terjedhetnek a lakásban.

Fényvédelem egész évben

Bár télen ritkán gondolunk rá, a nap UVA sugárzása – különösen a hóról visszavert fény révén – továbbra is károsíthatja a bőrt. Használjunk legalább 30-as fényvédőt az arcon, különösen, ha kültéri sportokat végzünk vagy havas környezetbe kerülnénk.

Folyadékbevitel, étrend és életmód

A belső hidratálás is számít: rendszeres vízfogyasztás, az omega-3-zsírsavak (pl. lenmag, halolaj) és antioxidánsokban gazdag ételek segíthetnek a bőr állapotán – írja a VerywellHealth.com. Kerüljük a dohányzást, a túlzott koffeinfogyasztást és igyekezzünk eleget aludni – ezek ugyanis befolyásolják a bőr regenerációját és barrierfunkcióját is.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha az otthoni ápolás ellenére a bőrirritáció, repedések, gyulladás vagy viszketés nem javul, vagy az állapot fájdalmassá, vérzővé válik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Az esetek egy részében a hidratáló önmagában nem elég, és célzott, vényköteles terápiára lehet szükség – különösen bőrgyulladásos (pl. ekcéma, dermatitis) esetén.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Getty Images