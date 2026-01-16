A téli vitaminhiány jelei

A D-vitamin hiánya alattomosan, sokáig rejtve maradhat, miközben alapvető folyamatokat befolyásol a szervezetben.

A téli hónapok alatt, mivel jelentősen lecsökken a napsütéses órák száma, szervezetünk kevesebb D-vitaminhoz jut. Ez azért lehet probléma, mert a D-vitamin nemcsak a csontok és izmaink egészségéhez elengedhetetlen, hanem az immunrendszer, a hormonális egyensúly és az anyagcsere működésében is kulcsszerepet játszik.

Magyar kutatások szerint a hazai lakosság túlnyomó részénél a tél végére nem megfelelő a D-vitamin-ellátottság, ami számos kellemetlen tünetet okozhat, ha hosszabb ideig fennáll.

A D-vitamin-hiány jelei

tartós fáradtság

alvászavarok

izomgyengeség vagy -fájdalmak

csontfájdalmak és -érzékenység

hangulatingadozás, lehangoltság

fokozott hajhullás

étvágytalanság

sápadtság

fertőzésekre való fogékonyság

Így pótolja:

A téli hónapokban lehetetlen csupán a napfény segítségében fedezni a D-vitamin szükségletet, de táplálkozással is nagyon nehéz pótolni. Jó tudni, hogy egyes halak, a halmáj és a tojássárgája ugyan tartalmaz D-vitamint, de ezeket nagy mennyiségben kellene fogyasztani, ami azért valljuk be, a magyar emberekre nem igazán jellemző.

A patikákban kapható vitaminkészítmények jelenthetik a megoldást, a tartósan szedett mennyiséget ugyanakkor a háziorvos határozza meg, figyelembe véve az életkort és a szedett gyógyszereket.

Ne vigye túlzásba!

A megfelelő, személyre szabott mennyiség azért is különösen fontos, mert a C-vitaminnal ellentétben ez a vitamin zsírban oldódik, így túladagolható. Felnőtteknél túladagolási tüneteket (gyomorpanaszok, hányinger, hányás, hasmenés) napi 4000 NE szedése okozhat, ha hosszabb időn keresztül szedjük ezt a magas dózist. A túladagolásra csecsemők esetében különösen ügyelni kell!

Forrás: hazipatika.com