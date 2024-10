A terhességi sóvárgásról – más szempontból

Sós vagy édes, tápláló vagy nem – mindegy, a lényeg, hogy minél rövidebb idő alatt megehessük. A várandós nők olyan különös ízekre vágyakozhatnak, amelyek a környezet számára néha több mint meglepőek.

Furcsa ízek, amelyekre a terhesség alatt gyakran vágyhat egy kismama

Halburger. Ananász ízű jeges fánk. Egy egész üveg savanyú uborka. Szardínia. Citrom. Jég. Ezek a látszólag véletlenszerű – mégis furcsán specifikus – édes, sós, fűszeres, hideg vagy csak furcsa ízek olyasmik, amire a terhesség alatt gyakran vágyhat egy kismama – írja cikkében a The Guardian.

A várandós nők többsége – akár 90 százaléka – minimum egyszer kívánósságot tapasztal a terhesség alatt, leggyakrabban az első trimeszterben. Viszonylag keveset tudunk arról, hogy vajon miért. Valószínűleg vannak ezen a területen is kulturális különbségek. Tanulmányok szerint míg például Nigériában a terhes nők nagyobb valószínűséggel vágynak gyümölcsökre és zöldségekre, addig az Egyesült Államokban inkább csokoládéért sóhajtoznak. A zavarba ejtő vágyak között, amelyek magukban foglalják a gyakran idézett savanyúságokat és fagylaltot is, mégis felismerhető néhány trend.

Melanie McGrice, egy melbourne-i prenatális dietetikus szerint a terhesség alatti sóvárgás, például a sós ételek iránti vágy, ellentmondásos módon annak a jele lehet, hogy a nők nem isznak elég vizet. „A terhesség alatt folyadékszükségletünk körülbelül 150 százalékkal megemelkedik” – emeli ki. Megjegyezte: a test teljes vérmennyisége ugyanebben az időszakban 45 százalékkal ugrik meg. „Ennek ellenére a legtöbb nő folyadékbevitele nem nő, sőt néha csökken.” Ha több sós ételt eszünk, a test több vizet tart vissza, de McGrice szerint ez nem igazán tesz jót. „Az ideális megoldás az, ha az ellenkezőjét tesszük, és valójában csak több vizet iszunk” – mondja.

A vágy másik népszerű tárgya a hideg, édes ételek köre, mint például a fagylalt és a turmixok, valamint a magas szénhidráttartalmú ételek. Ez azonnali válasz lehet az ingadozó vércukorszintre.

A turmix és a fagylalt utáni sóvárgás, egyben kalciumszükségletet is jelenthet – mondja Lora Attia termékenységi és prenatális dietetikus. A terhesség valójában javítja a kalcium felszívódását az élelmiszerekből, így a terhes nőknek nem feltétlenül van szükségük magasabb bevitelre. Inkább egészséges táplálkozással tudják kompenzálni ezt a szükségletet. „Tudjuk, hogy sok nő vágyik például fagylaltra, és azt gondolhatják, hogy ‘Ó, a testemnek kalciumra van szüksége’, de ez nem igazi kalciumforrás” – mondja Attia. Fél csésze fagylalt körülbelül 78 milligramm kalciumot tartalmaz, míg ugyanannyi tofu 160 milligrammot. „De a gyakorlatban még nem találkoztam olyan várandóssal, aki tofuhoz nyúl kalciumhiány miatt...” McGrice azt javasolja, hogy a turmix helyett csak tejet válasszunk, amely a kalcium, a hidegség és az alacsony glikémiás index minden előnyével rendelkezik – ráadásul cukor nélkül.

Egy másik gyakori vágy – amely kellemetlen meglepetésként érheti a terhes vegetáriánusokat és vegánokat – a vörös hús. Ez ismét lehet a test jelzése egy adott tápanyag szükségessége iránt – ebben az esetben a vasról van szó.

Sóvárgás olyan dolgok után, amelyek nem ételek

A vashiány néha szélsőségesebb és megmagyarázhatatlanabb vágyakozást is okozhat, például kréta, jég vagy bizonyos szennyeződések iránt. Ez a jelenség a pica, amely a szarka latin nevéből származó név (Pica pica), és a madár furcsa gyűjtési szokásai előtt tiszteleg. Becslések szerint a terhesség alatt álló nők akár 4 százalékát is érintheti. Kifejezetten olyan anyagok utáni vágyakozásra utal a pica, amelyeknek egyáltalán nincs tápértéke. Van néhány bizonyíték arra, hogy a vashiányhoz kapcsolódik, de ez nem feltétlenül magyarázza meg, hogy miért alakul ki a sóvárgás olyan anyagok iránt, amelyeknek nem is magas a vastartalmuk.

Allison Cummins egyetemi docens szerint a terhességi sóvárgás határozottan intenzívebb, mint a szokásos éhség bizonyos ételek iránt. Bár rendben van, ha mérsékelten engedünk a sóvárgásnak, Cummins óva int a „kettő helyett kell enni” mentalitástól. „A nők tökéletesen képesek a baba súlyának növelésére természetes módon, így nem kell kettő helyett enni” – mondja. A magas cukor-, zsír- és szénhidráttartalmú ételek iránti vágy önmagában ugyan nem fokozza a súlygyarapodás és a terhességi cukorbetegség kockázatát. Azonban növelheti a baba súlyát, és hosszú távú hatással lehet az anyagcserére.

Az egészséges táplálkozás a terhesség alatt fontos az anya és a baba számára egyaránt. Azonban Attia elismeri, hogy nehéz lehet betartani, akár az ételek utáni sóvárgás érzése miatt. „Sok nő azt hiszi, hogy amikor teherbe esik, olyan egészségesen és jól fog étkezni, amennyire csak lehetséges. Viszont még nem ismerik a várható tüneteket és a mellékhatásokat, amelyeken a terhesség alatt fognak átmenni. Ez jelentősen megnehezítheti majd a megfelelő táplálkozás betartását.”

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)