A természet titkos fegyvere megfázás ellen

A megfázás tüneteit – a torokkaparástól a köhögésig – nemcsak gyógyszerekkel, hanem hagyományos gyógynövényekkel, például kakukkfűvel is enyhíthetjük.

A kakukkfű évszázadok óta a népi gyógyászat egyik fő eleme, és nem véletlenül illetik a „nátha doktora” elnevezéssel. Illóolajai ugyanis antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásúak, amelyek segíthetnek a légúti tünetek enyhítésében.

Hogyan hat a kakukkfű a megfázásra?

Oldja a váladékot : segítheti a letapadt váladék fellazítását, megkönnyítve annak felköhögését.

: segítheti a letapadt váladék fellazítását, megkönnyítve annak felköhögését. Enyhíti a torokfájdalmat : a meleg kakukkfűtea csökkentheti a torokkaparást és a kellemetlen érzést.

: a meleg kakukkfűtea csökkentheti a torokkaparást és a kellemetlen érzést. Antibakteriális hatású : természetes összetevői támogatják a szervezet védekezését a kórokozók ellen.

: természetes összetevői támogatják a szervezet védekezését a kórokozók ellen. Gyulladáscsökkentő : csillapíthatja a felső légúti gyulladást, ezzel gyorsíthatja a tünetek enyhülését.

: csillapíthatja a felső légúti gyulladást, ezzel gyorsíthatja a tünetek enyhülését. Támogatja a védekezést: nemcsak a légutakra hat, hanem az immunrendszer támogatásában is szerepet játszhat, mivel antioxidánsokat és vitaminokat (A és C) is tartalmaz.

Így használd

Készíts belőle teát! Öntsd le forró vízzel a szárított kakukkfüvet, majd lefedve hagyd állni néhány percig! Ez különösen hatékony a torok és légutak nyugtatására.

Öntsd le forró vízzel a szárított kakukkfüvet, majd lefedve hagyd állni néhány percig! Ez különösen hatékony a torok és légutak nyugtatására. Gőzölj! A forró vízbe tett kakukkfű gőzének belélegzése hozzájárulhat az orr- és a légutak tisztulásához.

FONTOS! Bár a kakukkfűtea és az inhalálás enyhítheti a tüneteket, súlyos, tartós vagy rosszabbodó panaszok esetén mindenképp keresd fel a háziorvosod! A házi gyógymódok ugyanis – bár jól kiegészíthetik a kezelést – nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást.

