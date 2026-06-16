A visszeresség veszélyei

A visszérben érintettek nagy része csak akkor fordulna orvoshoz, amikor panaszai már súlyosbodnak – derült ki egy friss hazai kutatásból. Jó tudni azonban, hogy a halogatásnak komoly kockázata van.

A visszér nem csupán esztétikai probléma: kezeletlenül akár súlyos szövődményekhez is vezethet. Ennek ellenére a Servier Hungária Kft. egy friss felmérésében megkérdezettek több mint 86 százaléka csak abban az esetben kérne segítséget, ha az állapota már súlyosabb tüneteket okoz.

„A visszeret még mindig sokan esztétikai problémának tekintik, pedig valójában egy krónikus keringési betegségről beszélünk. A kezeletlen visszérbetegség növelheti egyes szövődmények kialakulásának kockázatát, idővel akár gyulladáshoz, bőrkárosodáshoz, súlyosabb esetben pedig akár trombózishoz is vezethet”

– hívja fel a figyelmet dr. Garbaisz Dávid érsebész szakorvos.

A visszér kezelése – kivizsgálás nélkül nem megy

A felmérés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a korai orvoshoz fordulást elsősorban nem az életkor vagy a családi érintettség, hanem a megfelelő tájékozottság segíti elő. Míg a leginkább informált válaszadók 21 százaléka már az első tünetek megjelenésekor szakemberhez fordulna, a legkevésbé tájékozottak körében ez az arány mindössze 5 százalék.

Bár a megkérdezettek többsége tisztában van a visszér lehetséges következményeivel, csupán minden harmadik érintett fordult már orvoshoz a problémával. Érdekes a válaszadók attitűdje: ha panaszokkal szembesülnének, ötven százalékuk csak a tünetek súlyosbodásakor, 22 százalék a fájdalom megjelenésekor, 15 százalék pedig már csak „végső esetben” menne orvoshoz. Ez pedig a kor előrehaladtával sem javul: a 40-esek 64 százaléka, az 50-esek 63 százaléka és a 60 év felettiek 64 százaléka ugyanúgy a súlyosbodásig halogatná az orvosi vizitet.

Az első éjszakai lábgörcs, a pókhálóerek vagy az estére elnehezedő lábak megjelenése figyelmeztető jel lehet – ezekben az esetekben mindenképp ajánlott segítséget kérni. Az időben megkezdett életmódváltás, a kompressziós harisnya viselése és a szakorvosi kezelés együttesen segíthet a panaszok enyhítésében és a szövődmények megelőzésében.

Forrás: hazipatika.com

Forrás: Getty Images

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