A WHO törölte a CoViD-19 pandémiás státuszát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi szakértőcsoportja május 5-én megszüntette a koronavírus okozta nemzetközi vészhelyzetet – írja az UNIAN hírügynökség.

A WHO a pénteki ülése után közölte, hogy a COViD-19 már nem jelent globális egészségügyi vészhelyzetet, ami jelentős lépés a világjárvány vége felé.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kihangsúlyozta, hogy a rendkívüli állapot eltörlése ellenére a koronavírus nem tűnt el teljesen. „Jelenleg is világszerte küzdenek emberek ezrei a betegséggel. A vírus nem szűnt meg. Még mindig öl és mutálódik. Továbbra is fennáll a veszélye, hogy új változatok jelennek meg, amelyek betegségeket vagy halált okozhatnak” – emelte ki a főigazgató.

Az Egészségügyi Világszervezet 2020 elején hirdette ki a COViD-19 világjárványt, amely kitörése óta hivatalosan közel 7 millió ember halálát okozta.

Kárpátalja.ma