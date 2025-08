A zene ereje az agy működését és a mentális egészséget is befolyásolja

Egyre több kutatás igazolja a zenehallgatás és zenélés pozitív hatásait. A tevékenység örömérzetet kelt, csökkenti a stresszt, valamint az agy egészségének megőrzésében is kulcsszerepet játszik. A tudományos kísérletek sorra bizonyítják, hogy a zenét az élet számos területén lehet gyógyírként használni.

A zene nemcsak a hallásra, hanem a mentális egészségre is rendkívül pozitív hatással van. Az agykéregben többek között a motoros központokat és a vizuális területeket is aktiválja – írja a Live Science.

A kutatók szerint a zenélés az egyik legátfogóbb agyi edzés is lehet, amely egyszerre szólítja meg a hallás, a mozgás, az érzelem, a memória és döntéshozatal központjait. Zenehallgatás közben dopamin szabadul fel az agyban, amely az öröm és elégedettség érzéséért felel, továbbá az oxitocin és a szerotonin termelődését is elősegíti, amely csökkenti a stresszt.

A tanulmányok azt is alátámasztották, hogy a zene nemcsak az emlékek felidézésében segít, hanem megváltoztathatja azt is, hogyan gondolunk vissza rájuk.

Egy kísérlet résztvevői nagyobb valószínűséggel adtak érzelmi elemeket a semleges történeteikhez, miközben megható dallamokat hallgattak.

A zenetanulás az agyat is fejleszti

Kimutatták, hogy a zenetanulás már kisgyermekkorban is fejlődést idéz elő az agyban, amelyek a nyelvi készségekre, a figyelemre és az intelligenciára hatnak.

Azok, akik zenével foglalkoznak jobb munkamemóriával és koncentrációval rendelkeznek, amelyek az iskolai tanulásban, és a mindennapi életben is előnyösek.

Az idősebb felnőttek körében például már néhány hónapos zenei tréning is javította a verbális készségeket és az agyi funkciókat.

Az éneklés és zenélés a stresszt is csökkenti, javítja a hangulatot és erősíti a közösségi élményt. Ez a folyamat még akkor is működik, ha valaki nem professzionális szinten gyakorolja. A csoportos zenélés a társas kapcsolatokat is erősíti, javítja a közérzetet, ami az idősek és a krónikus betegséggel élők számára is kiemelten fontos lehet.

Összességében a zenehallgatás és a zenélés jelentősen növeli az agyi aktivitást, javítja a memóriát, a koncentrációt és a kreativitást. Élményként és terápiás eszközként is egyaránt hatékony lehet.

A tudományos bizonyítékokon alapuló összefüggések rámutatnak, hogy a zene egyszerre élmény, valamint terápiás és fejlesztő eszköz is lehet.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Getty Images