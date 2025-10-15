Adomány a munkácsi gyermek mentálhigiénés központnak

A mentális egészség világnapja alkalmából a „Német ifjúság Kárpátalján” civil szervezet egy laptopot és két nyomtatót adományozott a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház keretében működő kiskorúak mentálhigiénés központjának október 15-én.

A szervezet célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek lelki jólétének támogatásához, hiszen a háború, a veszteségek és a kényszerű változások komoly terhet rónak a fiatalokra. A központ szakemberei mindennap olyan gyerekekkel dolgoznak, akik különböző érzelmi és pszichológiai nehézségekkel küzdenek. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a megfelelő technikai háttér.

A kórház munkatársai köszönetet mondtak a civil szervezetnek a támogatásért és együttműködésért, hangsúlyozva, hogy az ilyen kezdeményezések nem csupán eszközadományt jelentenek, hanem valódi segítséget azoknak, akik nap mint nap másokon segítenek.

Kárpátalja.ma