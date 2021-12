Az alhasi fájdalom okai

Az alhasi fájdalom sokszor előforduló tünet, számos betegség vagy állapot okozhatja enyhébb vagy súlyosabb formában is.

Mi állhat az alhasi fájdalom hátterében?

Fertőzések, gyulladások, rákos megbetegedések mind-mind előidézhetnek alhasi fájdalmakat. Ha a szimptómák hirtelen jelentkeznek, a fájdalom fokozódik vagy a mindennapi életvitelt jelentősen megnehezíti, azonnal orvoshoz kell fordulni. A mögöttes okok felderítésében a fájdalom pontos helyének meghatározása mellett a diagnózishoz fizikális vizsgálatra, laborvizsgálatra, egyéni és családi kórelőzményre, képalkotó eljárásokkal történő szűrésre is szükség lehet.

Sokat elárul az alhasi fájdalom jellege

Jellegét tekintve az alhasi fájdalom is lehet görcsös, tompa, szúró, égő karakterű. Jelentkezhet akut módon és tartósan is, továbbá számos más tünet is társulhat hozzá, mint például láz, hányás, fogyás, vérzés. Eredetét tekintve a fájdalom lehet úgynevezett zsigeri vagy szomatikus típusú is. Jellemző, hogy az üreges szervek falából vagy a szervek tokjának feszülése miatt jelentkező zsigeri fájdalmak pontos helyét a legtöbb beteg nem tudja meghatározni, ráadásul az ilyen jellegű fájdalom kisugárzó jellegű is lehet, így a probléma helyétől távolabb is kialakulhat a fájdalomérzet.

A hasnyálmirigy-gyulladás fájdalma például övszerű és hátba sugárzó, míg a vesekő az ágyékokban érződik igazán. Ritkán a jobb alhasba sugároz fájdalmat a jelentősen megnagyobbodott, gyulladt epehólyag is. A szomatikus fájdalmat sokkal könnyebb behatárolni a beteg által, mivel a fájdalmat a hashártya érintettsége okozza.

Gyakori ok a nőgyógyászati megbetegedés

Az alhasi fájdalmat okozó betegségek közé tartoznak a nőgyógyászati megbetegedések. A menstruációs görcsök gyakran kisugároznak, főként a keresztcsont irányába vagy a hát területére. Komoly veszélyt nem jelentenek, míg nincs szó gyulladásról, legyen az kismedencei, a méh vagy a petefészek területén kialakuló, továbbá endometriózisról vagy miómákról. Életet veszélyeztető lehet azonban a méhen kívüli terhesség. Ilyenkor a vérzés elmarad, helyette egyre jobban erősödő egyoldali, alhasi fájdalom lép fel. Férfiaknál az ondóhólyag gyulladása jelentkezhet jobb alhasi fájdalom formájában.

Fertőzés a fájdalom hátterében

Görcsös, szúró, illetve tompa alhasi fájdalommal is járatnak a húgyúti fertőzések. Ilyenkor gyakori a sürgető vizelési inger és a fájdalmas vizelés. A fájdalom a vesék területére is sugározhat, illetve a vizeletben vér is megjelenthet. A húgyúti kövesség is hasonlóan alhasi fájdalmat okoz, akárcsak a lágyéksérv, izomsérülés, csípőízületi gyulladás, kopás.

Emésztőrendszeri megbetegedés is okozhatja

Az egyes emésztőrendszeri betegségek szintén járhatnak görcsös alhasi fájdalommal. A gyulladásos bélbetegségek kísérő tünete az általános rossz közérzet mellett a véres széklet is lehet. A vastagbél diverticulosisa bal oldali alhasi fájdalmat okoz, mivel a bélfal apró kitüremkedései alaposan begyulladnak a szigmabél területén. A jobb alhasi és deréktáji terület tompa fájdalma utalhat a vastagbél rákos elváltozásaira is.

Amennyiben a bal alhas, a derék- és ágyéktájék, valamint a farpofák együttesen fájnak, az a végbél és a szigmabél daganatos megbetegedésére is utalhat. A vakbélgyulladásis eleinte gyomorfájdalommal, majd az alhasra áthúzódó erős fájdalommal jár, mely fokozatosan erősödik és inkább szúró jelleget ölt.

Felszívódási zavarok és enzimhiány (például tejcukor) miatt is kialakulhatnak alhasi görcsök, azIBS(irritábilis bél szindróma) pedig többnyire puffadással, alhasi görcsökkel, és nyákos széklettel jelentkezik.

Forrás: hazipatika.hu