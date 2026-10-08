Mit jelez a test az alhasi fájdalommal?

Az alhasi fájdalom okai között ártalmatlan emésztési panaszok és sürgős ellátást igénylő betegségek is állhatnak.

Az alhasi fájdalom okai igen változatosak lehetnek: a puffadástól és székrekedéstől kezdve a vesekövön át egészen a bélelzáródásig vagy a méhen kívüli terhességig számos probléma állhat a háttérben – áll a Health Central összefoglalójában. A fájdalom jellege, erőssége, tartóssága, és a hozzá társuló tünetek fontos támpontot adhatnak, de a pontos okot csak orvosi vizsgálattal lehet megállapítani.

Alhasi fájdalom leggyakoribb okai

Divertikulitisz: A divertikulitisz során a vastagbél falán kialakult kis kiboltosulások, úgynevezett divertikulumok begyulladnak. A betegség gyakran alhasi, különösen bal oldali fájdalommal járhat, de puffadás, székrekedés vagy hasmenés, láz, hányinger és hányás is jelentkezhet.

A divertikulitisz során a vastagbél falán kialakult kis kiboltosulások, úgynevezett divertikulumok begyulladnak. A betegség gyakran alhasi, különösen bal oldali fájdalommal járhat, de puffadás, székrekedés vagy hasmenés, láz, hányinger és hányás is jelentkezhet. Lisztérzékenység: A cöliákia olyan autoimmun betegség, amelyben a glutén fogyasztása károsítja a vékonybél nyálkahártyáját. Hasi puffadás és görcsök, hasmenés, hányinger, fáradtság, fejfájás, koncentrációs nehézség és ízületi fájdalom is jelentkezhet. Fontos, hogy a cöliákia nem azonos a búzaallergiával vagy a gluténérzékenység más formáival.

A cöliákia olyan autoimmun betegség, amelyben a glutén fogyasztása károsítja a vékonybél nyálkahártyáját. Hasi puffadás és görcsök, hasmenés, hányinger, fáradtság, fejfájás, koncentrációs nehézség és ízületi fájdalom is jelentkezhet. Fontos, hogy a cöliákia nem azonos a búzaallergiával vagy a gluténérzékenység más formáival. Laktózintolerancia: A tejcukorérzékenység akkor okoz panaszokat, amikor a szervezet nem képes megfelelően megemészteni a tejtermékekben található laktózt. Jellemző lehet a hasi fájdalom és görcs, puffadás, fokozott gázképződés, böfögés, hányinger és hasmenés. A panaszok általában laktózt tartalmazó ételek vagy italok fogyasztása után jelentkeznek.

A tejcukorérzékenység akkor okoz panaszokat, amikor a szervezet nem képes megfelelően megemészteni a tejtermékekben található laktózt. Jellemző lehet a hasi fájdalom és görcs, puffadás, fokozott gázképződés, böfögés, hányinger és hasmenés. A panaszok általában laktózt tartalmazó ételek vagy italok fogyasztása után jelentkeznek. Irritábilis bél szindróma és gyulladásos bélbetegségek: Az irritábilis bél szindróma (IBS) gyakori emésztőrendszeri probléma, amely hasi fájdalommal, puffadással, valamint hasmenéssel és székrekedéssel is járhat. A gyulladásos bélbetegségek közé tartozó Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás szintén okozhat tartós hasi panaszokat. A kettő között fontos különbség, hogy míg az IBS nem okoz szervi károsodást, a gyulladásos bélbetegségek valódi gyulladással járnak.

Az irritábilis bél szindróma (IBS) gyakori emésztőrendszeri probléma, amely hasi fájdalommal, puffadással, valamint hasmenéssel és székrekedéssel is járhat. A gyulladásos bélbetegségek közé tartozó Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás szintén okozhat tartós hasi panaszokat. A kettő között fontos különbség, hogy míg az IBS nem okoz szervi károsodást, a gyulladásos bélbetegségek valódi gyulladással járnak. Emésztési zavar és bélgázok : Az emésztési zavar, vagyis diszpepszia főként étkezés után okozhat kellemetlenséget. Hasi puffadás, görcsök, émelygés, böfögés és túlzott teltségérzet is társulhat hozzá. A hasi fájdalom gyakori oka a bélrendszerben felgyülemlett gáz is. Ez kellemetlen feszülést vagy görcsöt okozhat, amely a gáz távozása után enyhülhet.

: Az emésztési zavar, vagyis diszpepszia főként étkezés után okozhat kellemetlenséget. Hasi puffadás, görcsök, émelygés, böfögés és túlzott teltségérzet is társulhat hozzá. A hasi fájdalom gyakori oka a bélrendszerben felgyülemlett gáz is. Ez kellemetlen feszülést vagy görcsöt okozhat, amely a gáz távozása után enyhülhet. Sérv : Sérv akkor alakul ki, amikor egy szerv vagy szövet a körülötte lévő izom- vagy kötőszövet gyengébb pontján keresztül kitüremkedik. Hasi sérv esetén fájdalom, nyomásérzet, duzzanat vagy jól látható, kitapintható dudor is megjelenhet. A panaszok fokozódhatnak hajoláskor vagy nehéz tárgyak emelésekor.

: Sérv akkor alakul ki, amikor egy szerv vagy szövet a körülötte lévő izom- vagy kötőszövet gyengébb pontján keresztül kitüremkedik. Hasi sérv esetén fájdalom, nyomásérzet, duzzanat vagy jól látható, kitapintható dudor is megjelenhet. A panaszok fokozódhatnak hajoláskor vagy nehéz tárgyak emelésekor. Székrekedés: A széklet pangása nyomást gyakorolhat a vastagbélre, ezért hasi fájdalmat és görcsöket is okozhat. A puffadás és hányinger mellett jellemző lehet, hogy valaki hetente háromnál kevesebbszer ürít székletet, illetve a széklet kemény, száraz vagy nehezen üríthető. A tartós vagy kezelésre nem javuló székrekedést érdemes orvossal kivizsgáltatni.

A széklet pangása nyomást gyakorolhat a vastagbélre, ezért hasi fájdalmat és görcsöket is okozhat. A puffadás és hányinger mellett jellemző lehet, hogy valaki hetente háromnál kevesebbszer ürít székletet, illetve a széklet kemény, száraz vagy nehezen üríthető. A tartós vagy kezelésre nem javuló székrekedést érdemes orvossal kivizsgáltatni. Vesekő : A vesekő a vizeletben található anyagokból kialakuló kemény képződmény. Erős fájdalmat okozhat a derék vagy az alhas területén, és a fájdalom nem feltétlenül marad egy helyen. Véres vizelet, láz, hidegrázás, hányinger, illetve zavaros vagy kellemetlen szagú vizelet is jelentkezhet.

: A vesekő a vizeletben található anyagokból kialakuló kemény képződmény. Erős fájdalmat okozhat a derék vagy az alhas területén, és a fájdalom nem feltétlenül marad egy helyen. Véres vizelet, láz, hidegrázás, hányinger, illetve zavaros vagy kellemetlen szagú vizelet is jelentkezhet. Bélelzáródás: A bélelzáródás sürgős állapot lehet. Többféle oka van, a többi között daganat, összenövés vagy sérv is állhat a hátterében. Erős hasi görcsök, puffadás, hányinger és hányás mellett jellemző lehet, hogy a betegnek nincs széklete, illetve szelet sem tud üríteni. Ilyen tünetekkel sürgősen orvoshoz kell fordulni.

A bélelzáródás sürgős állapot lehet. Többféle oka van, a többi között daganat, összenövés vagy sérv is állhat a hátterében. Erős hasi görcsök, puffadás, hányinger és hányás mellett jellemző lehet, hogy a betegnek nincs széklete, illetve szelet sem tud üríteni. Ilyen tünetekkel sürgősen orvoshoz kell fordulni. Méhen kívüli terhesség: Ha a megtermékenyített petesejt nem a méh üregében, hanem a petevezetékben tapad meg, alhasi görcsök és fájdalom, derékfájás, valamint rendellenes hüvelyi vérzés is jelentkezhet. Ha a petevezeték megreped, életveszélyes belső vérzés alakulhat ki. Terhesség lehetősége mellett jelentkező erős alhasi fájdalom vagy vérzés ezért sürgős orvosi kivizsgálást igényel.

Ha a megtermékenyített petesejt nem a méh üregében, hanem a petevezetékben tapad meg, alhasi görcsök és fájdalom, derékfájás, valamint rendellenes hüvelyi vérzés is jelentkezhet. Ha a petevezeték megreped, életveszélyes belső vérzés alakulhat ki. Terhesség lehetősége mellett jelentkező erős alhasi fájdalom vagy vérzés ezért sürgős orvosi kivizsgálást igényel. Endometriózis: Endometriózis esetén a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megjelenik, ahol gyulladást és hegesedést okozhat. A betegség krónikus alhasi vagy kismedencei fájdalommal, puffadással, erős menstruációs vérzéssel, fáradtsággal, hányingerrel és akár teherbeesési nehézségekkel is járhat. Az erős menstruációs görcsöknek ugyanakkor számos más oka is lehet, ezért a visszatérő vagy különösen erős fájdalmat érdemes kivizsgáltatni.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Az alhasi fájdalom sokszor átmeneti és ártalmatlan probléma következménye, de bizonyos esetekben komoly betegségre is utalhat. Különösen fontos orvoshoz fordulni, ha

a fájdalom erős, tartós vagy fokozódik; illetve

láz, hányás, vérzés, véres széklet vagy vizelet;

megmagyarázhatatlan fogyás vagy

elhúzódó székrekedés is társul hozzá.

A pontos diagnózis felállításához az orvos a panaszok jellegét és időtartamát is figyelembe veszi, és szükség esetén vér- és vizeletvizsgálatot, ultrahangot, CT-vizsgálatot vagy más képalkotó, illetve endoszkópos vizsgálatot rendelhet el.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)

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