Ez a gyümölcs segíthet a jobb alvásban

Nem csodaszer, mégis sokat tehet a pihentető alvásért ez a krémes szuperélelmiszer, amely tele van az idegrendszer működését támogató tápanyagokkal.

Az alvás minőségét nemcsak a stressz vagy az esti képernyőhasználat befolyásolhatja, hanem az is, mit eszünk nap mint nap. Bár önmagában egyetlen élelmiszer sem biztosít jó alvást, bizonyos tápanyagok támogathatják a szervezet természetes regenerációs folyamatait. A szakértők szerint az egyik legjobb választás ebből a szempontból az avokádó lehet – írta meg a Nők Lapja.

A jó alvás titka – hogyan segíthet az avokádó?

Az avokádó több olyan értékes tápanyagot is tartalmaz, amely hozzájárulhat a nyugodtabb éjszakákhoz. Gazdag magnéziumban és káliumban, amelyek segíthetik az izmok ellazulását és az idegrendszer megfelelő működését. Emellett olyan vegyületeket is tartalmaz, amelyek támogatják a szerotonin és a melatonin termelődését, ezek a hormonok kulcsszerepet játszanak az alvás szabályozásában.

A Pennsylvania State University friss kutatásának eredményei szerint – amelyben közel ezer felnőtt étrendjét elemezték, és a résztvevők egyik csoportja fél éven keresztül rendszeresen fogyasztott avokádót, míg a kontrollcsoport csak ritkán – világos:

akik gyakrabban ették a gyümölcsöt, jobb alvásminőségről és hosszabb alvásidőről számoltak be.

Fontos tudni, hogy az alvásminőség javításához nem elegendő egyetlen élelmiszer fogyasztása. Az avokádó segíthet, de a rendszeres mozgás, a stressz csökkentése és a megfelelő alvási rutin kialakítása ugyanilyen lényeges szerepet játszik.

Nemcsak az alvásnak tehet jót

Az avokádó előnyei jóval túlmutathatnak a pihentetőbb éjszakákon. A benne található egészséges zsírok, rostok és antioxidánsok támogathatják a szív- és érrendszer egészségét, segíthetnek a koleszterinszint szabályozásában, valamint hozzájárulhatnak a stabilabb vércukorszinthez is.

A szív- és érrendszeri egészséget számos tényező befolyásolja, és bár egyetlen élelmiszer sem csodaszer, egyesek – mint például az avokádó – számos tápanyagot kínálnak, amelyek a szív egészségének több aspektusát is támogatják.

– osztotta meg Kristina Petersen egyetemi docens, a fent említett kutatás vezetője.

Az avokádó ráadásul laktató, mégsem nehéz étel, ezért jól beilleszthető a tudatos étrendbe. Nyersen fogyasztva a legízletesebb, de számos módon elkészítheted, hogy minél változatosabb legyen.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)