Életének 102. évében elhunyt a holokauszt egyik utolsó túlélője

Százegyévesen elhunyt Németországban Albrecht Weinberg holokauszttúlélő – közölte Leer város önkormányzata kedden.

A tájékoztatás szerint Weinberg szülővárosában, a nyugat-németországi Leerben halt meg, ahol

márciusban több száz vendég körében ünnepelte 101. születésnapját,

amely egyébként egybeesett egy, az életéről készült dokumentumfilm bemutatásával.

Claus-Peter Horst, a város polgármestere elmondta, Weinberg 14 évvel ezelőtt New Yorkból tért vissza Leerbe, ahol „fáradhatatlanul, hatalmas energiával idézte fel a náci rezsim idején átélt szörnyűségeket, és óvta újra meg újra az embereket a felejtéstől”. Hangsúlyozta azt is, hogy halála nagy veszteség az egész közösség számára.

Weinberg három koncentrációs tábort – Auschwitzot, Mittelbau-Dorát és Bergen-Belsent – is megjárt, több halálmenetet túlélt, családja nagy részét azonban a nácik meggyilkolták.

A férfi egész életében harcolt az antiszemitizmus ellen. Súlyos aggodalmát fejezte ki a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt erősödő támogatottsága miatt.

Tavaly visszaadta Németország legmagasabb szövetségi kitüntetését, a Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjét azt követően, hogy egy migrációval kapcsolatos törvénytervezetet a német szövetségi parlament alsóháza az AfD segítségével fogadott el.

