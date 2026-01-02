Antimikrobiális rezisztencia: egyszerű szokásokkal is megőrizhetjük a gyógyszerek hatékonyságát

Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) azt jelenti, hogy a mikroorganizmusok ellenállóvá válnak a gyógyszerekkel szemben, így az antibiotikumok és más antimikrobiális szerek hatékonysága csökken. Ennek következtében a fertőzések kezelése egyre nehezebbé, néha lehetetlenné válik. Az AMR leggyakoribb oka a helytelen vagy túlzott antibiotikum-használat.

Mindazonáltal mindenki hozzájárulhat az AMR visszaszorításához, ha betart egyszerű megelőző szabályokat a fertőzések elkerülése érdekében.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatása szerint a központ csatlakozott az EU-JAMRAI „Sketching Antimicrobial Resistance” projekthez, hogy szemléltessék az AMR problémáját. 30 európai ország 30 művésze illusztrációkon keresztül mutatja be, miért fontos megőrizni az antimikrobiális szerek – elsősorban az antibiotikumok – hatékonyságát mindannyiunk számára.

Biztonságos étkezési szokásokkal kevesebb fertőzés

Egyszerű, mindennapi szokások – mint a kézmosás ételkészítés előtt és közben, tiszta edények és munkafelületek használata, a nyers és kész ételek elkülönítése, hús, baromfi, tojás és hal alapos hőkezelése, gyorsan romló élelmiszerek hűtőben tartása, valamint a zöldségek és gyümölcsök alapos mosása – segítenek megelőzni a fertőzéseket, csökkentik az antimikrobiális szerek iránti igényt, és mérséklik az ellenálló mikrobák kialakulásának kockázatát.

„Az egyszerű konyhai szokások segítenek elkerülni a szuperbaktériumokat. Az én illusztrációmon minden szerepel, amit főzés előtt meg kell mosni: a kezeket, edényeket, felületeket és a zöldségeket. A miniatűr mosogatók csapata minden részletre odafigyelt, hogy egészségesek maradjunk” – mondja Cécile Dormeau, az illusztráció szerzője.

Kárpátalja.ma