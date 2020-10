Átadták a felújított Beregszászi 1. Sz. Családorvosi Rendelőt

Magyar kormánytámogatással újították fel a Beregszászi 1. Sz. Családorvosi Rendelőt. Az ünnepélyes átadót október16-án tartották.

Az épületen külső és belső felújításokat végeztek. A beruházás összköltsége 2 162 329 UAH.

Fotó: Kárpátalja.ma

Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja hangsúlyozta, hogy a magyar kormány komolyan veszi alkotmányos kötelezettségét és ott segít, ahol a legnagyobb szükség van rá. Kiemelte:

– Minden magyar felelős minden magyarért. A beregszászi családorvosi rendelő átadóján pedig ennek ma is konkrét példáját láthatjuk.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, hogy a családorvosi rendelők – főként a beregszászi – különösen fontos szerepet töltenek be a lakosság egészségügyi ellátásában. Kitért arra is, hogy az itteni orvosoknak nagyon sokáig kellett méltatlan körülmények között dolgozniuk és örömét fejezte ki, hogy megújulhatott a Beregszászi 1. Sz. Családorvosi Rendelő is.

Az épület korszerűsítése a Kárpátaljai magyar családorvosi rendelők felújításának támogatása program keretén belül valósult meg.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma