Az apróbojtorján gyógyhatásai

Az apróbojtorján egy rózsafélék családjába tartozó évelő növény. Leveleit, virágját és magjait is gyógyhatásúnak tartják – mutatjuk, mire lehet jó.

Az apróbojtorján – egyéb nevei: közönséges párlófű, patikapárlófű, agrárnyom, királyné asszony káposztája, Szent Pál füve, hattyúfű, körömfű, koldustetű – egy gyógynövény, amely gyulladáscsökkentő, vírusellenes és antibakteriális hatással is rendelkezik. A benne található tanninok (csersavak) miatt különösen jó fegyvernek tartják bizonyos panaszok és betegségek ellen.

Az apróbojtorján gyógyhatása

A WebMD összefoglalója szerint az apróbojtorjánt a népi gyógyászatban egyebek mellett cukorbetegség, májbetegségek, gyomorproblémák és egyéb állapotok kezelésére is használják. Ajánlják továbbá:

hasmenés és gyomorrontás esetén,

és esetén, irritábilis bél szindróma (IBS) kezelésére,

kezelésére, veseproblémák ellen,

torokfájás és rekedtség enyhítésére.

Arra azonban, hogy valóban hatékony-e az apróbojtorján az említett problémák kezelésére vagy enyhítésére, nincs elegendő tudományos bizonyíték.

Az apróbojtorján mellékhatásai és veszélyei

Az apróbojtorján fogyasztása rövid távon napi 3 grammig terjedő dózisban mondható biztonságosnak, a kivonatát tartalmazó kapszulákat pedig legfeljebb 8 héten keresztül ajánlott szedni, naponta maximum 160 milligrammot. Nagyobb mennyiségben alkalmazva gyomorirritációt és májkárosodást okozhat, egyesek bőrét pedig érzékennyé teheti a napfényre.

Várandósság alatt valószínűleg nem biztonságos az alkalmazása, arról pedig nincs elegendő megbízható információ, hogy a gyógynövény fogyasztása nem okoz-e problémát a szoptatás alatt, szóval a szakértők ilyenkor sem ajánlják. Fontos tudni továbbá, hogy az apróbojtorjánt tartalmazó étrend-kiegészítők és a cukorbetegség elleni gyógyszerek együttes szedése a vércukorszint túlzott csökkenéséhez vezethet.

