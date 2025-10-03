Az egyik legtáplálóbb köret, mégis kevesen ismerik

Sokak számára még mindig ismeretlen a quinoa, pedig számos egészségügyi előnnyel bír, tápláló, ráadásul jóval egyszerűbb elkészíteni, mint a hagyományos köreteket.

A quinoa egy álgabona, amely nagyon változatosan felhasználható, és igen egészséges is. Elkészítése rendkívül gyors és egyszerű, semleges íze miatt pedig mind sós, mind édes ételekhez kiváló alapanyag. Készíthetsz belőle köretet a rizs vagy a köles helyett, valamint levest, főételt, de akár desszertet is. Salátákhoz, főzelékekhez és különböző töltelékekhez is jól használható.

A quinoa teljes értékű tápanyag, így fontos szerepe lehet a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásban. Mivel gluténmentes, az arra érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják – szemben a kuszkusszal – emellett könnyen emészthető, így jó hatással van az emésztőrendszerre is. Három fő típusát különböztethetjük meg: fehér, piros és fekete. A fehér a legenyhébb ízű, míg a piros és a fekete quinoa jóval karakteresebb.

Miért jó választás a quinoa?

Rostgazdag és fehérjedús;

B-, C- és E-vitaminforrás;

rengeteg ásványi anyagot (magnézium, kálium, kalcium, vas, cink) tartalmaz;

olyan antioxidánsokban is bővelkedik, amelyek segíthetnek csökkenteni bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát;

lizin nevű, értékes aminosavtartalma révén az immunrendszert is erősíti.

Forrás: hazipatika.com