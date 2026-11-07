Az érzelmi éretlenség 6 leggyakoribb jele

Az érzelmi éretlenség gyakran a mindennapi viselkedésben mutatkozik meg. A szakértők szerint árulkodó jel lehet a felelősség hárítása vagy a konfliktusok kerülése is.

Időnként mindannyiunkkal előfordul, hogy rosszul reagálunk egy-egy helyzetben. Ha azonban valaki rendre megsértődik a kritikára, másokat hibáztat a saját hibáiért, vagy képtelen kezelni a konfliktusokat, az érzelmi éretlenség jele is lehet.

A WebMD ismertetője szerint a legjobban hat viselkedésminta árulkodhat az érzelmi éretlenségről, és ezek mindegyike jelentősen megnehezítheti az érett kapcsolatok kialakítását. Érzelmileg éretlen lehet az, aki:

soha nem vállalja a felelősséget a hibáiért;

minden kritikát személyes támadásnak vesz;

nem tud mit kezdeni a kellemetlen érzéseivel;

nehezen ismeri el mások érzéseit és szempontjait;

kerüli a nehéz beszélgetéseket és a konfliktusokat;

nehezen fogadja el, ha valami nem az elképzelései szerint alakul.

Mi állhat az érzelmi éretlenség hátterében?

Az érzelmi éretlenség és az ahhoz szorosan kapcsolódó érzelemszabályozási zavar a ClevelandClinic szakértői szerint gyakran a gyerekkorban gyökereznek, kialakulásukban azonban a személyiség, a környezeti hatások és a tartós stressz is szerepet játszhat.

Mit jelent valójában az érzelmi érettség?

Az érzelmi érettség nem azt jelenti, hogy valaki soha nem lesz dühös vagy csalódott. Sokkal inkább arról szól, hogy képesek vagyunk felismerni és kezelni az érzéseinket, valamint figyelembe venni mások szempontjait és érdekeit is.

Forrás: hazipatika.com

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