Az esti orrdugulás oka

Előfordulhat, hogy átmenetileg nappal is eldugul az orrunk, azonban nem tulajdonítunk neki különösebb jelentőséget. Fekvő helyzetben viszont az orrdugulás fokozódik, így a nyugodt alvást is gátolja.

Meglepő magyarázata is lehet az estére jelentkező, a nyugodt alvást ellehetetlenítő orrdugulásnak. Az alábbiakban a leggyakoribb okokat és azok kezelési lehetőségeit ismertetjük.

Allergia

Az éjszaka folyamán jelentkező vagy erősödő orrdugulást gyakran légúti allergia okozza. Ilyen esetben először a poratka vagy a háziállatok jelenlétére gyanakodhatunk, ilyen irányba érdemes vizsgálódni – mondta dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

A szakember tájékoztatása szerint a háziporatka a legnagyobb mennyiségben az ágyban, a matracban és a párnában, ágyneműben található meg a lakáson belül. Ha háziállatot tartunk és az ágyunkat is megosztjuk kedvencünkkel, akkor a tőle származó allergének jelenléte is okozhatja panaszainkat. Keressünk továbbá penész jelenlétére utaló jeleket – ellenőrizzük a szekrények és falvédők mögötti területeket, a sarkokat, a hőhidak menti részeket, illetve a cserepes virágok földjét is.

Túl alacsony páratartalom

Habár a mai lakásokban inkább a magas páratartalom okoz problémát, előfordulhat az is, hogy túl száraz a beltéri levegő. Ennek belélegzése kellemetlen, feszítő érzést okoz az orrban, és ez ellen intenzív, beszáradó váladék termelésével próbál védekezni a nyálkahártyánk. A túlzott orrváladék-termelés miatt azonban reggelre bedugul az orrunk.

Jó tudni!

Ha a páramérő készülék szerint 40 százalék alatti a hálószoba páratartalma, akkor párásító eszköz segítségével tehetjük komfortosabbá a levegőt. Ügyeljünk azonban arra, hogy ne legyen tartósan 70 százalék felett sem, mert a túl nedves levegő kedvez a poratka és a penész elszaporodásának.

Orrkagylók megnagyobbodása

Akár saját horkolásunk is akadályt gördíthet a nyugodt alvás elé. A zajos éjszakákat sokszor az okozza, hogy a beteg képtelen az orrán szabadon lélegezni. Az orrdugulás oka ilyen esetben az alsó orrkagylók megnagyobbodása is lehet. Az orrüregben három orrkagyló található – ezek melegítik fel, szűrik meg és párásítják a belélegzett levegőt. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen okból – akár az orrnyálkahártya tartós gyulladása vagy a túlzásba vitt orrsprayhasználat miatt – az alsó orrkagyló megnagyobbodik, és tartós orrdugulást okozva akadályozza a légzést. A horkolás pontos okainak feltárásához azonban a fül-orr-gégészeti mellett alvásvizsgálatra is szükség lehet.

Reflux

Reflux során a nyelőcső záróizmának gyengesége miatt a savas gyomortartalom visszaáramlik a nyelőcsőbe – de tüneteket nemcsak itt, hanem a légutakban is okozhat. Gyakori refluxra utaló panasz például a reggeli torokfájás, illetve a krónikus orrmelléküreg-gyulladás következtében kialakuló orrdugulás is.

A reflux tünetei is rendszerint fekvő helyzetben rosszabbodnak, de gondolnunk kell erre a lehetőségre akkor is, ha műtét ellenére is kiújuló orrpolip okoz ismét orrdugulást. Ilyen esetben a reflux és a polip vagy a krónikus orrnyálkahártya-gyulladás egyidejű kezelésével lehet megszüntetni az orrdugulást.

A tartós orrdugulás hátterében azonban a felsoroltakon kívül még számos ok állhat, például orrsövényferdülés, bizonyos gyógyszerek szedése, hisztaminintolerancia vagy akár daganatos elváltozás is. Ezért, nagyon fontos, hogy nem múló panaszok esetén mielőbb forduljunk fül-orr-gégészhez – hangsúlyozta a szakértő.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay