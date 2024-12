Az igazi karácsonyi hangulatgyilkos: a reflux

A karácsony az öröm szimbóluma, az év egyik legjobban várt pillanata pedig az, amikor az ünnepi asztalt megoszthatjuk családunkkal és szeretteinkkel. Ez az időszak azonban gyakran egyet jelent a túlzásba vitt evéssel és annak valamennyi kellemetlen következményével is.

Az ünnepek környékén megszaporodik a halszálka-balesetek száma, de nagy riadalmat kelthet a reflux kiváltotta mellkasi szorító érzés is, amely megtévesztésig hasonlíthat a szívkoszorúér-szűkület okozta fájdalmához. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a nyelőcsőbe visszaáramló gyomorsav közvetve a szív működését is megzavarhatja, vagyis a refluxbetegség reflexes úton maga is kiválthat szívritmuszavart. A panaszokat tehát minden esetben komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, hogy kizárhassuk a szíveredetű problémákat!

„A klasszikus megközelítés szerint a reflux a tápcsatorna felső szakaszának összetett működési zavara, amelynek során a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, illetve akár a garatba és a szájüregbe is felkerül. A típusos tünetek is jól ismertek: a mellkas középvonalában jelentkező (a lapockák és a karok felé is kisugárzó) gyomorégést, illetve a savas felböfögést jellemzően az étkezéssel összefüggésben tapasztalják az érintettek, de lehajoláskor, fekvő helyzetben vagy a hasi nyomás fokozódásakor (pl. egy szorosabb ruhadarab viselésekor) is jelentkezhetnek”

– magyarázta dr. Pászthory Erzsébet, a Gasztroenterológiai Központ gasztroenterológus-belgyógyász szakorvosa.

Azt gondolhatnánk, hogy a szerteágazó tüneteket a gyomorsav okozta nyelőcsőirritáció váltja ki. Arról azonban kevesebb szó esik, hogy létezik a refluxnak egy olyan típusa is (ez az ún. nem erozív reflux), amelyben nem azonosíthatók jellegzetes nyálkahártya-eltérések az endoszkópos vizsgálattal, ugyanakkor a betegségre jellemző típusos tünetek mégicsak jelen vannak. Pászthory doktornő tapasztalatai szerint előfordulhat, hogy ilyen esetben a hagyományos gyógyszeres kezeléssel nem, vagy csak kis mértékben tudnak enyhíteni a beteg panaszain.

Az ünneppel járó stressz is kiválthatja a panaszokat

Szomorú, de sajnos igaz, hogy a karácsonyi előkészületek nem mindig a nyugodt ráhangolódásról, sokkal inkább a végeláthatatlan ajándéklistákról, valamint a családi vacsorák és az ünnepi menü megszervezésével járó stresszről szólnak. Ugyanakkor általános megfigyelés az is, hogy az ideges, szorongó vagy depressziós emberek körében magasabb arányban fordul elő a reflux, mint az átlag népesség körében. A reflux ez esetben tehát nem betegség, hanem egy pszichoszomatikus eredetű tünet, egyfajta tükörképe érzelmi állapotunknak.

Könnyen lehet tehát, hogy refluxos panaszainkat nem a töltött káposzta és a diós bejgli, hanem az ünneppel járó idegeskedés vagy a magánytól való félelem okozza. Dr. Pászthory Erzsébet szerint nem véletlen, hogy egyre több figyelem irányul az emésztőrendszer és az idegrendszer közötti különleges információs kapcsolatra, amelyet bél-agy tengelynek is hívunk.

„Dióhéjban arról van szó, hogy a bél és az agy kölcsönösen összehangolja egymás működését, vagyis agyunk hatással van a gyomor és az emésztés működésére, és a bélben zajló folyamatok is formálják érzelmeinket, hangulatunkat és magatartásunkat. A stressz például többféleképpen is hathat emésztésünkre: székrekedést, hasmenést, étvágytalanságot vagy épp fokozott étvágyat okoz, de kísérheti gyomorgörcs és hányinger is. És bizony ott van e változatos tünetek sorában a reflux is. A stressz által kiváltott idegrendszeri válasz nehezítheti a gyomor ürülését, gyengítheti a nyelőcső alsó záróizmának (LES) funkcióját is, emellett a nyelőcső receptorai érzékenyebben reagálhatnak a gyomorsavra (ezt zsigeri túlérzékenységnek nevezzük). Amikor feszültebbek vagyunk és nehezebb időszakot élünk meg, a nyálkahártya természetes védelmében szerepet játszó hormonszerű anyagok (prosztaglandinok) szintje is csökken. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy intenzívebben tapasztaljuk a savas reflux hatásait. Végül meg kell említeni, hogy az életmódbeli tényezőkkel is jelentősen súlyosbíthatjuk refluxos panaszainkat. Figyeljük meg magunkat, hogy mennyire másképp viselkedünk, amikor stresszesek, feszültek vagyunk. Ilyenkor önkéntelenül is olyan ételeket és italokat választunk (kávé, energiaital, zsírosabb és fűszeresebb ételek, alkohol), amelyek miatt ellazul a gyomorszáj, és megjelennek refluxos tüneteink. A stressz hatására a dohányosok is gyakrabban gyújtanak rá, ami szintúgy provokáló hatással lesz tüneteikre” – sorolta az okokat a gasztroenterológus-belgyógyász.

Így mérsékelhető a stressz okozta reflux

A reflux holisztikus megközelítést igénylő kórkép, ahol a lokális szervi panaszok és a táplálkozásbeli tényezők mellett a lélekre is érdemes figyelmet fordítanunk. A kezelés alappillérei tehát a következők:

Mértékletes, kiegyensúlyozott étrend – Az étrendünk jelentős szerepet játszik abban, hogy szervezetünk miként kezeli a stresszt. A kiegyensúlyozott étrenddel „karbantartott” bélmikrobiom legfőbb szövetségesünk lesz abban, hogy könnyebben birkózzunk meg a feszültségekkel és nehézségekkel. Refluxos panaszok esetén a cukros finomságok, a nehéz, zsíros, fűszeres, valamint magas savtartalmú ételek és az alkohol, kávé is kerülendők. Monspart Sarolta, nemzetközi hírű tájfutó világbajnokunk tanácsa, miszerint 60 éves kor után csak kistányér legyen otthon, a refluxos betegek számára is megszívlelendő az ünnepi asztalnál. A kis adagokban történő gyakoribb étkezéssel elkerülhetővé válik a túlevés okozta kellemetlen tünetek kialakulása.

– Légzőgyakorlatok, jóga, meditációs technikák rendszeres alkalmazása rendkívül hatékony módja az elme megnyugtatásának, a stressz és a szorongás csökkentésének. Stresszűző mozgás – A fizikai aktivitás, rendszeres sport – a stresszhormonok csökkentése, valamint a természetes hangulatjavító endorfin termelése révén – egy másik kulcsfontosságú tényező a stresszkezelésben, ami a gyakran társuló alvási nehézségekre is gyógyírt jelenthet.

– A fizikai aktivitás, rendszeres sport – a stresszhormonok csökkentése, valamint a természetes hangulatjavító endorfin termelése révén – egy másik kulcsfontosságú tényező a stresszkezelésben, ami a gyakran társuló alvási nehézségekre is gyógyírt jelenthet. Alvás – A napi 7-8 órányi pihentető alvás segíti a test és az elme megújulását, hatással van az immun- és idegrendszerre, továbbá az anyagcserénkre. Ezzel szemben az alváshiány sebezhetővé tesz bennünket a stresszel és a napi kihívásokkal szemben.



A karácsony az emberek többsége számára az év legfontosabb ünnepe, de nem kell minden apró részletnek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy élvezhessük a családunkkal és a barátainkkal eltöltött időt! Tervezzünk és készülődjünk lehetőségeink szerint, együnk mértékkel, szervezzünk közös szabadtéri programokat és örüljünk mindennek, amit az ünnep kínál. Ez a rendszeresen ismételt tanács utat mutathat a refluxos panaszok megelőzéséhez is” – tanácsolta Pászthory doktornő.

