Az indokolatlan antibiotikum-használat súlyos következményekkel járhat

A nátha és az orrdugulás gyakori tünetei a légúti vírusfertőzéseknek, amelyek a hideg idő beköszöntével egyre több embert érintenek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az öndiagnózis és az orvosi felügyelet nélküli öngyógyítás, különösen az antibiotikumok indokolatlan használata, komoly egészségügyi kockázatokkal járhat.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészséggyi Központjának tájékoztatása szerint a hideg hónapokban gyakoribbak az orrnyálkahártya vírusos gyulladásai. Ennek egyik oka, hogy több időt töltünk zárt helyiségekben, ahol könnyebben terjedhetnek a légúti vírusok. A ritkább szellőztetés, valamint a fűtés és a hősugárzók használata kiszáríthatja a levegőt és a légutak nyálkahártyáját, ami gyengítheti azok természetes védekezőképességét.

A zöld orrváladék sem feltétlenül utal bakteriális fertőzésre. A váladék színe önmagában nem indokolja az antibiotikum alkalmazását, hiszen ezek a gyógyszerek a baktériumok ellen hatásosak, a vírusokat viszont nem pusztítják el.

Orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek súlyosbodnak, tartósan fennállnak, vagy magas láz, nehézlégzés, erős fájdalom jelentkezik. Az antibiotikum szükségességéről minden esetben szakembernek kell döntenie.

Az indokolatlan antibiotikum-használat hozzájárul az antibiotikum-rezisztencia kialakulásához. Ennek következtében a baktériumok ellenállóvá válhatnak a gyógyszerekkel szemben, ami egyre nehezebbé teszi a fertőzések kezelését.

A becslések szerint 2021-ben világszerte több mint 4,7 millió haláleset hozható összefüggésbe az antibiotikum-rezisztenciával. Az úgynevezett szuperbaktériumok nemcsak a bakteriális fertőzések kezelését nehezíthetik meg, hanem a nagyobb műtétek és más összetett orvosi beavatkozások biztonságát is veszélyeztethetik.

A szakemberek ezért arra figyelmeztetnek: antibiotikumot kizárólag orvosi javallatra szedjünk, és nátha esetén se kezdjük el önállóan alkalmazni ezeket a készítményeket.

Kárpátalja.ma

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