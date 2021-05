Csomók a mellben a szoptatás befejeztével

„3 hónappal ezelőtt befejeztem kisbabám szoptatását. A bal mellemben érzek egy múlni nem akaró csomót, mely még a szoptatás alatt jelentkezett. Mennyi ideig érdemes várni arra, hogy ez eltűnik? Vagy már érdemes orvoshoz fordulni?” – az alábbi kérdéssel keresett meg bennünket egy olvasónk. Válaszért Brenzovics Jurij onkológus-mammológus szakorvost kerestük fel.

– A kérdésben szereplő információ nagyon kevés, viszont ahhoz mindenképp elegendő, hogy azt tudjam tanácsolni: mielőbb forduljon szakemberhez az olvasó. A szoptatás ideje alatt kialakult csomókat ultrahangos, valamint manuális vizsgálat útján kontrol alatt kell tartani. Mammográfiát ritka esetben javasolunk anyatejes táplálás esetén. Mivel a kérdező hölgy már befejezte a szoptatást, és panasza nem múlt el, így a legfontosabb lépés elsősorban az emlők alapos vizsgálata. A továbbiakról mindeképp a szakember dönt majd.

A pubertástól kezdve a mell szöveteire – amelyek egészen a hónaljig terjednek – folyamatosan hatnak az ösztrogén és a progeszteron hormon szintjének változásai: a menstruációs ciklus során megfigyelhető ingadozáson kívül ezeknek a hormonoknak jelentősen változik a szintje a terhesség, a szoptatás és a menopauza alatt is. A legtöbb szoptatás utáni mellprobléma pusztán szépséghiba. A súlyos problémák, elsősorban a mellrák megelőzése érdekében ugyanakkor nem szabad elhanyagolni a mell rendszeres vizsgálatát. Havonta egyszer érdemes tapintásos önvizsgálatot végezni, akkor is, ha valaki szoptat, illetve különösen fontos a szoptatás abbahagyása utáni hónapokban. Bármilyen csomó, korábban nem tapasztalt bemélyedés vagy redő észlelésekor orvoshoz kell fordulni. Orvosi kivizsgálásra van szükség akkor is, ha a szoptató nőnél vörös, fájó, forró duzzanat keletkezik a mellben, nem szoptató nőnél váladék vagy vér ürül a mellbimbón keresztül, szokatlan kiütések jelentkeznek a mellen, vagy a korábban normális helyzetű mellbimbó befelé fordul. Évente egyszer pedig akkor is érdemes mellvizsgálatra jelentkezni az orvosnál, ha semmilyen gyanús jelet nem tapasztalunk.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma