Emlőultrahang vagy mammográfiai vizsgálat?

„38 éves vagyok, és az üzemorvos mammográfiai vizsgálatra küldött. Kérdésem az lenne, hogy nem elegendő-e az én koromban az emlőultrahang, ha nincs panaszom?” – fordult szerkesztőségünkhöz egy hölgy olvasó. Kérdésével Pajkos Miklós radiológus, emlőultrahangot végző szakembert kerestük fel.

– Az emlőrák a vezető daganatos megbetegedések közé tartozik. A szűrővizsgálat fontosságára nem lehet eléggé felhívni a figyelmet. A gyógyulás esélye annál nagyobb, minél előbb fedezik fel a megbetegedést. A rendszeres nőgyógyászati szűrés mellett évente egy alkalommal ajánlott egy mammológiai vizsgálatot is megejteni. A jelenlegi ajánlás szerint, ha nincs panasz, a 20ꟷ45 év közötti korosztálynak évente egyszer ajánlott részt venni mellultrahangon. Az ultrahangos emlővizsgálat fájdalommentes, nem jár sugárterheléssel – még kismamák, szoptató édesanyák is vizsgálhatók vele, korlátlan számban ismételhető, és a lelet azonnal kézbe vehető. Előnye, hogy fiatal korban is részletes képet ad, ezért 35 év alatt a leggyakrabban ez javasolt. Nemcsak az elváltozást magát teszi láthatóvá már abban az esetben is, amikor az még tapintással nem érzékelhető, hanem annak szerkezetére, összetételére is lehet belőle következtetni, például megmutatja, hogy a vizsgált képlet folyadékot tartalmaz, vagy sejthalmazból áll. 45 év felett pedig 2 évente javasolt egy mammográfiai vizsgálatot megejteni. A mammográfiai vizsgálaton az emlőt két plexilap között annyira összenyomják, hogy egyenletes rétegvastagságot vizsgálhasson a gép, majd több irányból készül a felvétel. A röntgensugár képes láthatóvá tenni a legapróbb meszesedéses elváltozásokat. A mammográfiás röntgenvizsgálat némi sugárterheléssel jár, az emlők kompressziója pedig kis kellemetlenséget okozhat. Hátránya még, hogy a fiatal nők számára kevésbé alkalmas, mivel a sűrűbb mirigyállományukat a röntgensugár nehezebben járja át, így az apróbb elváltozások rejtve maradhatnak. Fontos kiemelni, hogy 45 év felett mind az emlők ultrahangos vizsgálata, mind a mamográfiai vizsgálat javasolt. A két diagnosztikai eszköz együttesen ad lehetőséget kiértékelni az emlők állapotát. Ha bármilyen elváltozást tapasztalnak az emlőjükben, akkor pedig azonnal keressék fel a mammológus szakembert, aki elrendeli a szükséges vizsgálatokat. A kérdésre válaszolva pedig, első körben elegendő az emlők ultrahangos diagnosztikája, ezt követően pedig, ha a mammológus úgy ítéli meg, elrendel további vizsgálatokat.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma