Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium a kihűlés veszélyeire figyelmeztet
Az idei tél az elmúlt évekhez képest jóval zordabb, ezért nemcsak az a fontos, hogy tudjuk, miként tarthatjuk melegen magunkat, hanem az is, hogy felismerjük a hideg okozta sérüléseket, különösen a kihűlést (hipotermiát), valamint tisztában legyünk az elsősegélynyújtás alapjaival – hívja fel a figyelmet az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
Nemcsak a hideg okozhat kihűlést
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kihűlés nem kizárólag az alacsony hőmérséklet következménye. Az alábbi tényezők is jelentősen növelik a kockázatot:
- magas páratartalom (akár +5–8 °C-os hőmérsékleten is kialakulhat kihűlés);
- szél, amely jelentősen fokozza a hőveszteséget;
- krónikus betegségek vagy túlzott fizikai kimerültség;
- alkoholfogyasztás;
- fokozottan veszélyeztetett csoportokhoz való tartozás (gyermekek, idősek);
- szűk, kényelmetlen lábbeli, illetve nem megfelelő, könnyű öltözet.
A kihűlésnek több stádiuma van, amelyek felismerése életmentő lehet:
Első szakasz:
Hidegrázás, gyengeség, fáradtság, álmosság jelentkezik, az izmok finoman remegnek, megjelenik a „libabőr”.
Második szakasz:
A hidegrázás felerősödik, felületes kihűlés alakul ki, az álmosság tudatzavarrá válhat.
Harmadik szakasz:
A hidegrázás megszűnése rendkívül súlyos állapotra utal. Ez már életveszélyes hipotermia, amely légzés- és szívleálláshoz vezethet. A sérült eszméletlen lehet, az azonnali segítség elengedhetetlen.
Mit tegyünk kihűlés esetén?
A minisztérium az alábbi teendőket javasolja az elsősegélynyújtás során:
- Győződjünk meg arról, hogy sem mi, sem a sérült nincs veszélyben.
- A sérültet mielőbb vigyük meleg helyre.
- Nyugtassuk meg, magyarázzuk el, mi fog történni.
- Hívjuk a 103-as segélyhívó számot, és kövessük a diszpécser utasításait.
- Vegyük le róla a nedves vagy hideg ruházatot, adjunk neki meleg, alkoholmentes italt.
Fontos:
- Tilos a bőrt dörzsölni, illetve a kezeket és lábakat forró vízbe meríteni!
- Takarjuk be a sérültet takaróval vagy hőtakaróval, és maradjunk mellette a mentők megérkezéséig.
- Állapotromlás esetén ismét hívjuk a 103-at.
Amennyiben a sérült eszméletlen és nem mutat életjeleket, azonnal kezdjük meg az újraélesztést, és folytassuk a mentők kiérkezéséig.
Az egészségügyi szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a téli időszakban fokozottan figyeljen önmagára és környezetére, hiszen a kihűlés gyors felismerése és a szakszerű segítség életet menthet.