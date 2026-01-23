Az USA kilépett az Egészségügyi Világszervezetből

Csütörtökön hivatalosan is elhagyta az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) az Egyesült Államok. Szakértők szerint a döntés az amerikai és a globális közegészségügyi helyzetet is veszélyezteti.

Donald Trump első elnöksége idején, 2020-ban vetette fel először annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok kilépne az WHO-ból, noha ezt később a Biden-kormányzat elvetette. Az ellentétek forrása a hivatalos közlés szerint az volt, hogy az amerikai fél szerint az ENSZ szakosított szervezete nem kezelte megfelelően az abban az évben kirobbant koronavírus-világjárványt. Miután Trump tavaly januárban megválasztása után újból hivatalba lépett, már első munkanapján bejelentette, hogy országa elhagyja a WHO-t. Az egyéves kilépési időszak leteltével pedig tegnap hivatalossá vált a döntés – írja a Reuters hírügynökség. Az USA egészségügyi minisztériuma által ennek kapcsán kiadott közlemény szerint a jövőben csak korlátozott mértékben fognak együttműködni a WHO-val a kilépés végrehajtása érdekében. Egyszersmind járványügyi és közegészségügyi kérdésekben ezentúl közvetlenül más országokkal fognak egyeztetni, nem a nemzetközi szervezeten keresztül.

Az USA kilépése financiális krízist jelent

Trump tavalyi bejelentése óta számos közegészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok WHO-tagságának megszüntetése egyaránt megviselheti az ország és a világ közegészségügyi helyzetét. Múlt kedden ugyanerre mutatott rá genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója is. Hozzátette, a szervezet számos lépése az Egyesült Államokra is kedvező hatással bírt, és akkor még úgy fogalmazott: reméli, hogy Washington átgondolja a döntést.

A Reuters cikke kifejti: hagyományosan az Egyesült Államok volt az Egészségügyi Világszervezet legnagyobb pénzügyi támogatója. A WHO teljes működési támogatása mintegy 18 százalékát amerikai forrásból kapta. Steve Solomon, a szervezet vezető jogásza mindazonáltal azt közölte, az ország el van maradva a befizetésekkel mind a 2024-es, mind pedig a 2025-ös évre vonatkozólag. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz rámutatott arra is, hogy a WHO-hoz érkező támogatások megcsappanása miatt a szervezet számára különösen fontos az anyagi eszközök biztosítása, ám leszögezte: „ez azért nem a pénzről szól. Ami fontos, az a szolidaritás, az együttműködés és a globális felkészültség bármely közös ellenség – például egy újabb, a Covid-19-hez hasonló vírus – felbukkanása esetén.”

A WHO 2025 novemberében bejelentette, hogy amennyiben az USA kilép a szervezetből, kénytelenek lesznek munkaerő-csökkentést végrehajtani. Ez előreláthatólag mintegy kétezer munkahely megszűnéséhez vezethet az idei év derekán.

Forrás: hazipatika.com