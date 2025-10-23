A férfi, aki le akarta szoktatni a világot a cigiről

Leszoktatom a világot a dohányzásról – mondta Allen Carr a feleségének, miután sikerült letenni a napi 3-5 csomag cigarettát. Lássuk be, ez elég merész kijelentés volt a részéről. Na de milyen eredményeket mutathat fel mintegy négy évtized távlatából, egyáltalán mi is ez a „csodamódszer”, amit Allen Carr hirdet?

Allen Carr brit író 1983-ban a sokadik próbálkozás után hagyta el végleg a cigit. De ez nemcsak egy próbálkozás volt – ezúttal valami megváltozott benne. Két évvel később megjelent az erről szóló könyve, amelyben igencsak hangzatos állításokat tesz. „The Easy Way to Stop Smoking” – szól az eredeti cím, tehát nemcsak leszokunk a dohányzásról, de azt könnyen tesszük! És gyorsan! Mindenféle nikotinpótlás vagy terápiás kezelés nélkül. Magyarul több címen is fut: Leszokni a dohányzásról? Így könnyű!, vagy Rövid úton leszokni a dohányzásról. Hangzatos címek, nemdebár?

Mindenki számára ismerős lehet az a történet, hogy a dohányos újra és újra nekivág a leszokásnak, majd feladja. A nikotinfüggőségből való felépülés arányait tekintve a legrosszabb statisztikájú az összes függőség közül. Pedig ennek a megvonása se nem a legnehezebb, se nem a legveszélyesebb. Mégis iszonyatos küzdelem letenni ezt a „bűzrudat”. Aki sosem cigizett, nem is érti, hogyan lehet egyáltalán ezt szeretni. Hiszen annyira észszerűtlen. Semmi jó nincs benne! – mondják. Mégis, aki dohányos, vagy az volt, pontosan tudja, hogy ha a cigi egyszer megragad, nem enged el könnyen. De ha ez ilyen kemény, akkor mégis hogyan segíthet rajta egy könyv?

Az Allen Carr-módszer

A módszer lényege tulajdonképpen egy szemléletváltáson alapszik. Először is igyekszik lerombolni azt az illúziót, amit a függők általában felépítenek: hogy szeretik a cigit. Hogy ez nekik jó. Hogy ez ad valamit. Jellemzően a dohányos azt hiszi, a cigaretta segít neki relaxálni, megnyugodni, megküzdeni a stresszel – de valójában csak a korábbi cigi után kialakult elvonásból „menti ki” ideig-óráig. Tehát a dohányzás nem más, mint egy végeláthatatlan pótlása a nikotinhiánynak. Egy elszívott szál cigaretta után ugyanis 30–120 perccel jelentkezik a megvonás. Amit pótolni kell, újra és újra.

A szerző továbbá arra törekszik, hogy ne féljünk a cigi nélküli élettől. A dohányosok sokszor pánikba esnek a gondolattól, hogy nem gyújthatnak rá. A nézőpontváltás itt abban nyilvánul meg, hogy nem elveszítünk valamit, hanem inkább felszabadulunk. Tehát nyerünk. És ha ezt megértjük, akkor nem a veszteség fájdalmát éljük meg, hanem a nyereség örömét.

A módszer eredményessége

Az „Easy Way” módszer alapján egy egész hálózat alakult mintegy 150 központtal több mint 50 országban. A dohányzáson túl egyéb függőségeknél is használják.

Az „Allen Carr’s Easyway” hivatalos oldala azt állítja, hogy saját szemináriumaikon több mint 90% a 3 hónapos leszokás aránya (pénzvisszafizetési garancia alapján), és 12 hónap után több mint 50% elérést is mutatnak. Ennek a statisztikának a hitelessége megkérdőjelezhető, mivel önmaguk állításán alapszik, amit reklámként használnak.

Magyarországon 2010 óta van jelen a képviselet. A magyar honlap (https://allencarr.hu/) több mint 10 000 leszokott emberről számol be.

Meglátásom szerint ez a módszer ígéretes, de nem varázslat – mint ahogy semmi nem az. De mivel alapvetően egy pozitív szemléletre próbál rávezetni, és nem kell hozzá semmit vásárolni vagy használni, igazából nincs sok vesztenivaló. A könyv hangoskönyv formában teljes terjedelmében megtalálható a legismertebb videómegosztó platformon.

Külön pozitívumnak tartom, hogy a saját történetén keresztül mutatja be a szerző a leszokást. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez hatással lehet másokra. Arra is jó, hogy a nikotinfüggőséggel kapcsolatos információkról megfelelően tájékoztat. De hogy mindez elég egy ilyen kemény ellenféllel szemben? Válaszolja meg Ön ezt a kérdést.

Nyitókép forrása: observer.co.uk

Ernyei Bea – addiktológiai konzultáns

Kárpátalja.ma