Bevált tippek a konyhai molyok ellen

Ezek a bosszantó otthoni kártevők a morzsákba is képesek petéket rakni, illetve akár a boltból is könnyen hazaviheti őket. Nem könnyű megszabadulni tőlük, de nem is lehetetlen. Mutatjuk, mit tehet az élelmiszermoly ellen.

„Hogyan védekezhetünk a molyok ellen a konyhában?” – ezzel a kérdéssel keresték meg a közelmúltban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih). Mint írták, az élelmiszermolyok könnyen bejutnak a lakásba – akár az ablakon keresztül is. –, és ezek a kártevők kifejezetten kedvelik a gabonaféléket, a hüvelyeseket, az olajos magvakat és a növényi őrleményeket is. A szakértők szerint a molyok elleni védekezés egyik kulcsa a rendszeres és alapos takarítás, a kártevők ugyanis a morzsába is képesek petét rakni.

Élelmiszermoly ellen ezt tegyük

A szakértők teljes válaszát a Nébih Facebook-oldalán is megosztották, az alábbiakban azonban mi is összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat és a leghasznosabb tippeket az élelmiszermolyok távol tartásához és eltüntetéséhez.

Csak ép csomagolású termékeket vásároljunk! Ne halmozzunk fel nagy mennyiségű tartós élelmiszert! A lisztet és a szemes terményeket tegyük néhány napra a fagyasztóba! Vastag falú és jól záródó műanyag vagy üveg ételtárolókban tároljuk az élelmiszereket! Dobjunk ki minden élelmiszert, amely láthatóan vagy vélhetően fertőzött, és azonnal vigyük ki a szemetet a lakásból! A kiürített kamrát alaposan porszívózzuk ki, és súroljunk át mindent mosogatószeres forró vízzel! Ha észreveszünk sérüléseket – például feljövő polcburkolatot vagy leváló tapétát, – ezeket javítsuk ki, mielőtt visszapakolunk a kamrába! Tegyünk nem mérgező – például feromonos – molycsapdákat a kamrába, hogy megelőzzük a kártevők újbóli elszaporodását!

