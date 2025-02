Bocskor Zita előadása Nagyszőlősön az egészséges életmódról

2025. február 15-én a nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán „Egészséges táplálkozással és életmóddal a betegségek ellen” címmel Bocskor Zita dietetikus tartott előadást.

Az eseményt házigazdagaként Margitics Erik nyitotta meg. Az előadást megtisztelte jelenlétével Jusztin Miklós, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja.

Bocskor Zita köszöntötte az egybegyűlteket, köszönetet mondott a Margitics házaspárnak a helyszín biztosításáért. Jelenleg a Mathias Corvinus Collegium Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző programjában vesz részt, ahol projektfeladata teljesítéseként az előadás lebonyolítását vállalta örömmel magára. Mindig is hiányérzet volt a nagyszőlősi magyarságban amiatt, hogy több helyszínen is tartott már előadást, de Nagyszőlősön még nem. Elmesélte azt is, hogy hogyan lett belőle dietetikus, hiszen tanulmányait filológusként kezdte meg, mely szakirányban több diplomát is szerzett. Nevetve emlékezett vissza, hiszen mint mondta, őt az élet tette dietetikussá. 15 évvel ezelőtt szembesült egy egészségügyi problémával, melynek kezeléséhez orvosi utasítást ugyan kapott, viszont dietetikai szaksegítséget nem talált Kárpátalján. Autodidakta módon képezte magát, idővel prof. Háscsa János szülész-nőgyógyász, akivel nem csak barátok, hanem kollégák is lettek, biztatta, hogy meglévő tudásához szerezzen végzettséget is. 2018 óta tevékenykedik, mint dietetikus a Juno Nőgyógyászati Klinika ügyvezető igazgatójaként. Kiemelte, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, s hogy mindig azért imádkozik, hogy oda rendelje az Úr, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Az előadás során a dietetikus elmondta, hogy a legtöbb ember negatívan áll a diétához, s ez egyrészt érthető is. Hiszen a diéta maga egy rövid időt felölelő étkezési folyamat, melyet például műtétek után szoktak javasolni, s nagyon szigorú pontokat tartalmaz. Ahhoz viszont, hogy betegségeket tudjunk megelőzni, nem diétára van szükség, hanem életmódváltásra. Az életmódváltásnak az étkezés csak az egyik pontja, nagy hangsúlyt kell fektetni a folyadékfogyasztásra, a mozgásra, a megfelelő alvási szokások kialakítására, valamint a lelki egyensúlyra is. Az elfogyasztott étel élvezetes élményt kell, hogy adjon, s nem szenvedést kell, hogy jelentsen. Ezért van gyakran az, hogy egy „diétázó” személy hamar feladja, mert nem leli örömét az étkezésben.

Az előadás során a résztvevők megtudhatták, hogy milyen ételek javasoltak, s melyeket kell kizárni cukorbetegség, inzulinrezisztencia, epeproblémák esetén, mit tehetnek krónikus székrekedés esetén, milyen egy jól összeállított napirend.

Bocskor Zita kiemelte azt is, hogy saját magunk elfogadása, megszeretése az első lépés a siker felé. Elmondta azt is, hogy dietetikusként ő mindig ott áll a páciensei mellett, támogatja őket lelkileg is, hiszen ez pont annyira fontos, mint a szakmai tanácsadás, s végtelenül büszke szokott lenni az elért eredményekre, melyről páciensei számolnak be.

A rendezvény jó hangulatban, a komoly témák ellenére sok nevetéssel telt, lehetőség volt személyes kérdések feltételére is, mellyel aktívan éltek a résztvevők.

Kárpátalja.ma