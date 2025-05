Bodza: igazi vitaminbomba és az emésztést is serkenti

Ilyenkor virágzik a bodza, amiből érdemes szörpöt, lekvárt készíteni, hiszen jótékony hatása régről ismert és bizonyított.

A nyár közeledtével egyre jobban eshet egy jó hideg frissítő. Ha nem teszünk bele túl sok cukrot, a bodzavirágból készült szörp egészséges alternatíva lehet. A szörp az úgynevezett fekete bodza bokor fehér virágaiból készül, amivel ilyenkor tavasz végén, nyár elején úton-útfélen lehet találkozni.

Ennyi mindenre jó a bodza

A növény egyik gyógyhatású része a virágzat, amely elsősorban flavonoidokat, szaponinokat és némi illóolajat is tartalmaz. A bodza friss terméseiben pedig a szerves savak mellett cukrok és C-vitamin is van.

A bogyókból lé, tea, szörp és lekvár is készíthető, amelyek izzasztásra, lázcsillapításra, vizelethajtásra, reumás bántalmak, illetve székrekedés esetén is jól használhatók, de a bogyókat álmatlanság, migrén és fájdalmas ideggyulladások ellen is alkalmazzák.

Mérgező rokona is van

Fontos tudni, hogy a fekete bodza rokona, a gyalogbodza nem fogyasztható, sőt cián-glükozid tartalma miatt hányással-hasmenéssel járó mérgezést okozhat. Arról ismerhető fel, hogy csak kivételesen nőhet meg másfél méternél magasabbra, levelei nem tojásdadok, hanem hosszúkásak, virágai kellemetlen illatúak, mindig a szár végén lévő bogernyőt alkotnak, szintén fekete bogyótermései pedig – eltérően a fekete bodzától – felálló terméscsoportban állnak.

Forrás: hazipatika.com