Így készítsük fel bőrünket a télre

Autónkra téli abroncsot szereltetünk, az ablakra vastag függönyt teszünk, ételeinket tartalmasabbra készítjük. Pont a bőrünk maradna ki a sorból a fagyok közeledtével?

Napok kérdése, és olyan hideg lesz, amellyel már nem birkózik meg a bőrünk: a zimankótól hámlani kezd, kipirosodik, berepedezik, cserepessé válik. A kellemetlen tünetek zöme ráadásul viszonylag kis területen, az arcunkon, a nyakunkon és a kezünkön okoz sok panaszt, pont ott, ahol a nyári, égető napsütés is fokozott mértékben károsítja. Jelentős támogatásra van tehát szüksége bőrünknek, hogy tavaszig kibírja.

1. A nyári hidratáló nem lesz elég

A hőségben jólesett a könnyű vizes gél, ám a tél eljöttével ennél komolyabb védekezés kell. Érdemes olyan hidratálóra váltani, amelyet felturbóztak növényi hatóanyagokkal, lipidekben gazdag olajokkal, shea vajjal, hialuronsavval és antioxidánsokkal (mint az E-vitamin). Most kapunk viszont lehetőséget arra is, hogy a nyári terhelést megpróbáljuk jóvátenni, például egy A-vitaminnal dúsított testesebb krémmel, amely a barna pigmentfoltoktól az aknén át a finomabb ráncokig képes helyrehozni a károkat.

2. Muszáj hámlasztani!

Hogy télen is büszkék lehessünk a bőrünkre, elengedhetetlen a rendszeres hámlasztás az arcon és az egész testen. Ezzel megszabadulhatunk az elhalt hámsejtektől, valamint gyorsabbá és hatékonyabbá tesszük a krémek felszívódását. Heti 1-2 alkalom bőven elég, de érdemes eltérő terméket választani az archoz és a testhez.

3. Kurtítsuk a zuhanyozás idejét!

Akármennyire csábító is, hogy a farkasordító hidegből hazaérve belecsobbanjunk egy kádfürdőbe vagy fél órára beálljunk a forró zuhany alá, a rövidebb tisztálkodással megelőzhetjük bőrünk kiszáradását. Ugyanígy érdemes a víz hőfokát gőzölgő forróról testmelegre állítani, máskülönben a hő hatására bőrünk oly mértékig veszít a hidratáltságából, hogy fürdés után hámlani fog a szárazságtól.

4. Mindenütt tartsunk krémet!

Legyen szó az otthonunkról, az irodáról, a táskánkról vagy az autónkról, a hideg évszakban praktikus mindenütt ápolókrémet tartani. Értekezleten vagy dugóban ülve bekenhetjük a kezünket egészen az ilyenkor durván kiszáradt könyékig, de a nyakunk bőrét is táplálhatjuk vele akár naponta többször is, hiszen azt a garbó vagy a sál is szárítja. A makadámiadió, a kókusz vagy az argánolajos, gazdag krémek ideálisak ehhez a mentőművelethez.

5. Télen is kell fényvédő

Akár süt a nap, akár esik a hó, egy SPF30-as fényvédő krém télen is a bőrápolás alfája és ómegája. Az UV-sugarak ugyanis a felhőkön keresztül is áthatolnak, és a behavazott vagy esőtől csillogó felületekről sokszorosan visszaverődnek.

6. Szerezzünk egy párásítót!

Otthon vagy az irodában jó szolgálatot tesz bőrünknek egy hidegpárásító készülék, amely a központi fűtés sivatagi száraz levegőjét párásítja. A bőr hidratálása mellett a készüléknek köszönhetően a fűtést is lejjebb csavarhatjuk, tudván, hogy bőrünknek a 20-22 Celsius-fokos hőmérséklet ideális. Illetve mind a párásabb levegőben, mind a hűvösebb szobában sokkal jobban fogunk éjjel aludni.

7. Váltsunk illatmentes termékekre!

A kozmetikumokban lévő illatanyagok némelyike irritálhatja bőrünket, amely télen egyébként is különösen hajlamos erre. Ezért vásároljunk kifejezetten illatmentes és hidratáló arctisztító gélt, folyékony szappant, tusfürdőt! Ezekből is használjunk sokkal kevesebbet, hogy ne szárítsák tovább a hidegtől meggyötört bőrünket!

Forrás: hazipatika.com