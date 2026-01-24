Tények és tévhitek a C-vitaminról

A C-vitamin fontos tápanyag a szervezet egészséges működéséhez, ugyanakkor rengeteg mítosz is körüllengi a köztudatban. Lássuk, mit mond ezekről a tudomány.

A C-vitamin nélkülözhetetlen tápanyag, amely hozzájárul az immunrendszer helyes működéséhez, valamint antioxidáns hatása révén a szabadgyökök elleni küzdelemben is rendkívül hasznos. Ezzel együtt számos olyan előnyt is széles körben tulajdonítanak ennek a vitaminnak, amelyek nem feltétlenül állják ki a tudomány próbáját. Jótékony hatása ellenére a C-vitamin nem csodaszer, érdemes hát tisztázni, miben tévednek a leggyakoribb vele kapcsolatos mítoszok.

Tévhit: a C-vitamin megóv a náthától

Talán ez a legrégebbi és legismertebb tévhit. A területen lefolytatott vizsgálatok azonban egyértelműen megállapították, hogy az általános populációban a C-vitamin nem csökkenti a náthás légúti fertőzések számát. Ugyanakkor egy konzisztensebb hatás látszik a tünetek tekintetében: rendszeres vitaminszedés esetén a tünetek enyhülhetnek, illetve a betegség időtartama kismértékben rövidülhet.

Tévhit: minél több a C-vitamin, annál jobb

Sokan úgy vélik, hogy mivel a C-vitamin vízben oldódik, a szervezet automatikusan kiválasztja a felesleget, így nem árthat a túladagolás. Bár a felesleges C-vitamin nagy része valóban kiválasztódik a vizelettel, a túladagolásnak is lehetnek negatív hatásai. A legtöbb egészségügyi szervezet szerint a napi ajánlott bevitel felnőtteknek jellemzően 80-90 milligramm, és ennél jóval nagyobb dózisok már gyomor-bélrendszeri tüneteket – hasmenést, görcsöket – okozhatnak. Ritkábban, de előfordulhat, hogy a folyamatos nagyon magas dózisok az oxalátképződés révén növelhetik a vesekő kialakulásának veszélyét is, bár a kutatási eredmények nem egységesek.

Tévhit: a C-vitamin gyógyítja a rákot

Egy másik elterjedt nézet, hogy a C-vitamin rákmegelőző vagy akár -gyógyító hatású, illetve hogy jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Tudományos vizsgálatok azonban nem támasztják alá, hogy önmagában a C-vitamin-kiegészítés gyógyítaná a rákot vagy megelőzné a szívbetegségeket. Egy szó, mint száz, a C-vitamin fontos tápanyag, de nem csodaszer, és nem helyettesíti az orvosi kezelést vagy a kiegyensúlyozott életmódot.

Tévhit: csak tabletta formában hatásos

Sokan gondolják úgy, hogy a C-vitamin csak táplálékkiegészítők formájában érhető el, vagy hogy az étrendi források nem elég hatékonyak. Valójában a C-vitamin bőségesen megtalálható természetes élelmiszerekben is, mint például a paprika, citrusfélék, kivi, brokkoli, bogyós gyümölcsök. A kiegyensúlyozott étrend általában elegendő mennyiséget biztosít, így kiegészítésre sem feltétlenül van szükség – kivéve, ha valakinek orvos javasolja.

Forrás: hazipatika.com