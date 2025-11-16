Céklalé: igazi kincs, mégis kevesen fogyasztják
A céklalé antioxidánsokat, elektrolitokat és egyéb vegyületeket tartalmaz, amelyek többek között elősegíthetik a szív és az agy egészségét.
Kutatások kimutatták, hogy a céklalé fogyasztása jótékony hatással lehet az egészségre. Íme, hogyan.
- A céklalé segíthet csökkenteni a vérnyomást. Egy 2022-es metaanalízis szerint a céklaléből nyert nitrát csökkentette a szisztolés vérnyomást magas vérnyomásban szenvedő felnőtteknél.
- A 2016-os tanulmány eredményei szerint egy hétig napi 70 ml céklalé fogyasztása javíthatja a szívelégtelenségben szenvedő idősebb felnőttek terhelhetőségét.
- A tiszta céklalé alacsony kalóriatartalmú és gyakorlatilag nem tartalmaz zsírt. Kiváló választás a reggeli smoothie-hoz, mivel így a nap kezdetén tápanyagokkal és energiával lát el. De vegyük figyelembe az is, hogy magas a természetes cukortartalma.
- A cékla jó káliumforrás. A kálium azért fontos a szervezet számára, mert segít az idegek és az izmok megfelelő működésében. A céklalé mérsékelt fogyasztása segíthet a káliumszint optimális szinten tartásában.
- A kálium mellett a céklalében található vas, magnézium, mangán, nátrium, cink, réz és szelén is.
Legyünk óvatosak
A rendszeres céklafogyasztás után a vizelet és a széklet vörösessé vagy rózsaszínűvé válhat. Ez a jelenség ártalmatlan, de meglepő lehet, ha nem számítunk rá – figyelmeztet a Healthline.
Ha alacsony a vérnyomásunk, a céklalé rendszeres fogyasztása miatt tovább csökkenhet. Ezért ajánlott gyakran ellenőrizni a vérnyomásunkat.
Aki hajlamos a kalcium-oxalát vesekőre, annak kerülnie kell a céklalevet. A cékla magas oxalát-tartalommal rendelkezik, amely kristályokat képez a vizeletben, ezek pedig kövek kialakulásához vezethetnek.
Forrás: hazipatika.com
Nyitókép forrása: Getty Images