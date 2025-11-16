Céklalé: igazi kincs, mégis kevesen fogyasztják

A céklalé antioxidánsokat, elektrolitokat és egyéb vegyületeket tartalmaz, amelyek többek között elősegíthetik a szív és az agy egészségét.

Kutatások kimutatták, hogy a céklalé fogyasztása jótékony hatással lehet az egészségre. Íme, hogyan.

A céklalé segíthet csökkenteni a vérnyomást . Egy 2022-es metaanalízis szerint a céklaléből nyert nitrát csökkentette a szisztolés vérnyomást magas vérnyomásban szenvedő felnőtteknél.

A 2016-os tanulmány eredményei szerint egy hétig napi 70 ml céklalé fogyasztása javíthatja a szívelégtelenségben szenvedő idősebb felnőttek terhelhetőségét.

A tiszta céklalé alacsony kalóriatartalmú és gyakorlatilag nem tartalmaz zsírt . Kiváló választás a reggeli smoothie-hoz, mivel így a nap kezdetén tápanyagokkal és energiával lát el. De vegyük figyelembe az is, hogy magas a természetes cukortartalma.

A cékla jó káliumforrás. A kálium azért fontos a szervezet számára, mert segít az idegek és az izmok megfelelő működésében . A céklalé mérsékelt fogyasztása segíthet a káliumszint optimális szinten tartásában.

. A céklalé mérsékelt fogyasztása segíthet a káliumszint optimális szinten tartásában. A kálium mellett a céklalében található vas, magnézium, mangán, nátrium, cink, réz és szelén is.

Legyünk óvatosak

A rendszeres céklafogyasztás után a vizelet és a széklet vörösessé vagy rózsaszínűvé válhat. Ez a jelenség ártalmatlan, de meglepő lehet, ha nem számítunk rá – figyelmeztet a Healthline.

Ha alacsony a vérnyomásunk, a céklalé rendszeres fogyasztása miatt tovább csökkenhet. Ezért ajánlott gyakran ellenőrizni a vérnyomásunkat.

Aki hajlamos a kalcium-oxalát vesekőre, annak kerülnie kell a céklalevet. A cékla magas oxalát-tartalommal rendelkezik, amely kristályokat képez a vizeletben, ezek pedig kövek kialakulásához vezethetnek.

Forrás: hazipatika.com

