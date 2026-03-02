Céklalé: kevesen tudják, melyik napszakban kell inni

A céklalé az utóbbi években szuperitalként hódít. Nem mindegy azonban, a nap melyik szakaszában iszod.

A céklalé valóban nagyon egészséges, hiszen a benne lévő nitrátok a szervezetben nitritté, majd nitrogén-monoxiddá alakulnak, ami értágító hatása révén serkentheti a vérkeringést. Érdemes azonban odafigyelni, mikor fogyasztod, mert akár az alvást is megzavarhatja – írja a Nosalty.

Céklalé: reggel vagy este?



A céklalé természetes nitrátokban, antioxidánsokban és ásványi anyagokban gazdag, így:

segíthet a vérnyomás csökkentésében;

gazdag vas, magnézium, mangán, nátrium, cink, réz és szelén forrás, így szerepe van egyebek mellett az immunrendszer működésében, a sebgyógyulásban és a vérképzésben;

káliumtartalma révén pedig segít az idegek és az izmok megfelelő működésében.

A cékla kétségtelenül egészséges és tápanyagokban gazdag zöldség, ám több élettani hatása miatt egyáltalán nem mindegy, hogy a nap mely szakaszában fogyasztod. Lefekvés előtt az alábbi okok miatt ne idd.

Nitráttartalom: bár a nitrogén-monoxid értágító hatása jót tehet a vérkeringésnek, közvetlenül lefekvés előtt fogyasztva olyan élettani változásokat idézhet elő, amelyek felkészítik a testet a nappali aktivitásra, ez pedig megnehezítheti az elalvást.

Édes ízre adott válasz: mivel a cékla természetes cukrot tartalmaz, a szervezet édes ízre adott válasza, különösen lefekvéshez közel, szintén fokozhatja az éberséget.

Mikor érdemes céklalevet inni?

A szakértők azt javasolják, hogy céklalevet inkább a nap korábbi szakaszában fogyassz, például reggel vagy ebéd előtt. Ilyenkor a nitrátok és egyéb hasznos tápanyagok hozzájárulhatnak a vérkeringés és az energiaszint javításához, anélkül, hogy zavaró hatással lennének az alvásra.

A cékla nemcsak lé formájában fogyasztható, hanem sütve, főzve, salátákban vagy akár krémlevesként is ízletes és tápláló választás. Sokoldalúan beilleszthető az étrendbe, így könnyen kihasználhatod kedvező élettani hatásait anélkül, hogy minden nap italként innád meg.

Forrás: hazipatika.com