A cink jelentősége

A cinkről kevesen tudják, hogy az egyik legfontosabb nyomelem a szervezetünkben – ráadásul minden egyes sejtünkben jelen van.

A cink kulcsszerepet játszik immunrendszerünk erősítésében és javítja anyagcserénket is. Minthogy körülbelül száz létfontosságú enzim termelődéséhez-működéséhez szükséges, jelentősége sokkal nagyobb, mint azt a legtöbben gondolnánk. (Van olyan vélekedés, hogy 300 enzim számára alapvető a cink jelenléte, de a legtöbbször a százas számot említik a szakértők.)

A cinket szervezetünk természetesen nem tudja előállítani (egy ásványi anyagról, fémről van szó), ezért élelmiszerekkel vagy táplálékkiegészítőkkel vihetjük be a szervezetünkbe. Az nem meglepő, hogy az ember nem képes egy fémet előállítani, de az már igencsak lényeges, hogy tárolni sem tudja úgy a szervezetünk ezt az ásványi anyagot, hogy szükség esetén bármikor felhasználható legyen. Éppen ezért kell figyelnünk a rendszeres pótlására.

A cinkhiány enyhítése nem mindig egyszerű feladat. A cink bevitele a szervezetünkbe önmagában nem feltétlenül elég, mivel sokszor komplex folyamatok állnak a hiánybetegség háttérben. A bizonyos élelmiszerekben (például cereáliák, teljes kiőrlésű kenyerek, hüvelyesek) jelenlévő fitátok akadályozzák a cink felszívódását, mivel megkötik ezt az ásványi anyagot. Ugyancsak sok cink van a tejtermékekben, de ezek kalciumtartalma szintén gátolja a cink felszívódását. Ha ez párosul a nagyobb cinktartalmú élelmiszerek (például kagyló, rák, csirkehús, vörös húsok) tudatos kerülésével, akkor hiányjelenségek léphetnek fel a szervezetünkben.

Arra is oda kell azonban figyelnünk, hogy ne vigyünk be ebből a nyomelemből túl sokat a szervezetünkbe (a nők napi 8, férfiak napi 11 milligrammnál ne fogyasszanak többet). A túl sok cink tartós bevitele például rézhiány kialakulásához vezethet, illetve csökkentheti bizonyos gyógyszerek hatékonyságát. A cink előnyös az immunrendszerünk erősítése szempontjából is. Az immunsejtek működését segíti ez az ásványi anyag.

A bőrben is sok ilyen ásványi anyag található, de a bennünk lévő cink kilencven százaléka az izomzatban és a csontrendszerben oszlik el. A cinket lokálisan krémekben vagy kenőcsökben is alkalmazzák, bizonyos bőrbetegségek és leégés esetén.

Mindebből látható, hogy a cink létfontosságú nyomelem, amelynek számos tulajdonságát még a kutatók sem ismerik elég alaposan. Azt viszont biztosan állíthatjuk: egészségünk megőrzéséhez a napi rendszeres cinkbevitelre oda kell figyelnünk.

