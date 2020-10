Csaknem hatezer új fertőzött Ukrajnában

A koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórházak egyike teljesen megtelt az ukrán fővárosban – közölte pénteki online tájékoztatóján Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester. Eközben ismét csúcsot döntött az újonnan regisztrált fertőzöttek száma Ukrajnában, megközelítve a hatezret és több mint százan haltak meg ismét az elmúlt napban.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatok alapján 5992 új esettel 287 231-re nőtt az eddig igazolt fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 106 újabb halálos áldozattal 5408-ra. Eddig 121 919-en gyógyultak meg, viszont jelenleg már 159 904 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel az országban.



A Kijevi Közgazdasági Iskola szakértői legfrissebb előrejelzésükben azt prognosztizálták, hogy ha a kormányzat nem vezet be szigorúbb korlátozásokat a mostaniaknál, novemberben már napi tízezerrel is nőhet a fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig az év végéig megközelítheti a húszezret.



Ihor Terehov, a vörös zónába sorolt kelet-ukrajnai Harkiv polgármester-helyettese ugyanakkor pénteken kijelentette, hogy a városban nem fogják leállítani a közöségi közlekedést, így a metrót sem, nem zárják be a piacokat és a bevásárlóközpontokat, utóbbiakban csak a szórakoztató létesítményeket. Mindez azonban követelmény lenne a besorolás alapján.

Közben megfertőződött az első kormánytag is: Olekszij Csernisov területfejlesztési miniszter maga hozta nyilvánosságra, hogy elkapta a vírust, ezért házi karanténba vonult.

Forrás: MTI