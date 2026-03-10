Csökkent az influenza és a légúti fertőzések száma Kárpátalján

Az elmúlt héten csökkent az influenza és az akut légúti vírusfertőzések előfordulása Kárpátalján. A régióban 4 769-en fordultak orvoshoz a betegségek tüneteivel, ami 10,3%-kal kevesebb az előző héthez képest, amikor 5 317 megbetegedést regisztráltak.

A Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési Központ adatai szerint a múlt héten 85 beteget kellett kórházba utalni. Egy esetben laboratóriumi vizsgálattal igazolták a koronavírus-fertőzést. Súlyos lefolyású influenza-, légúti vírusfertőzés- vagy koronavírusos esetet a vizsgált időszakban nem jegyeztek fel a régióban.

A szakemberek továbbra is a védőoltást tartják a szezonális légúti fertőző betegségek megelőzésének egyik leghatékonyabb módszerének. Az epidemiológiai szezon kezdete óta 2 236 kárpátaljai lakos kapott influenza elleni oltást.

Az egészségügyi szakemberek emellett a higiéniai szabályok betartását is fontosnak tartják. Javasolják a helyiségek rendszeres szellőztetését, valamint a nagy tömegek kerülését a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében.

Kárpátalja.ma