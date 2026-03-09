Új CT-berendezést helyeztek üzembe a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban

Új számítógépes tomográfot (CT) helyeztek üzembe a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó március 6-án.

A készüléket a kórház pályázati forrásból szerezte be az Interreg NEXT Lengyelország–Ukrajna 2021–2027 együttműködési program keretében, amelyhez több mint 10 millió hrivnya társfinanszírozást biztosított a megyei költségvetés.

A kormányzó látogatása során több olyan osztályt is megtekintettek, ahol az elmúlt évben felújítási munkálatokat végeztek és új eszközöket szereztek be. Ezek közé tartozik az onkohematológiai osztály is, amelynek korszerűsítését a megyei költségvetésből finanszírozták. Az osztályon összesen 28 fekvőhely áll rendelkezésre. Ez lehetővé teszi a különböző vérképzőszervi betegségekben, rosszindulatú daganatokban és immunrendszeri zavarokban szenvedő gyermekek komplex ellátását.

Modern felszerelést kapott a rehabilitációs osztály is.

A kórházban működik a régió egyetlen gyermek-palliatív osztálya, amely öt ággyal rendelkezik. Itt olyan gyermekeket ápolnak, akik folyamatos orvosi felügyeletre és speciális ellátásra szorulnak. Az ilyen betegek évente akár 180 napot is tölthetnek fekvőbeteg-ellátásban.

A látogatás során szó esett az osztály bővítésének lehetőségéről is, mivel nagy a társadalmi igény az ilyen típusú ellátásra. A megyei vezetés jelezte, hogy a projektet a költségvetésből is készek támogatni, hogy minél több kárpátaljai család részesülhessen a szolgáltatásban.

A kórház egyik épületében jelenleg liftet szerelnek be az akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében. A beruházás finanszírozásához szintén hozzájárult a megyei költségvetés, a munkálatok befejezését pedig két hónapon belül tervezik.

A rehabilitációs osztály rekonstrukciójának terve is kilátásban van, amelyet amerikai partnerekkel – köztük Alex Davern és a Direct Aid for Ukraine jótékonysági alapítvány közreműködésével – kívánnak megvalósítani. A projekt megvalósítása érdekében jelenleg is zajlanak az egyeztetések a támogatókkal.

Kárpátalja.ma