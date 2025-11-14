November 14. – a cukorbetegség világnapja
November 14-e a cukorbetegség világnapja, melyet 1991-ben indított el a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A világnap célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a cukorbetegség megelőzése, időben történő diagnózisa és kezelése.
A cukorbetegség globális probléma, melynek előfordulása az utóbbi évtizedekben gyors ütemben növekvő tendenciát mutat. A fejlettebb országokban a súlyosabb formák előfordulásának aránya 2-4%-ra tehető, míg a lappangó formák, mint a glükóz intolerancia, további 4-6%-ot jelentenek a lakosság körében. A betegség előfordulása évről évre emelkedik, és a becslések szerint körülbelül 15 évente megduplázódik a diabéteszes betegek száma.
A cukorbetegség hazai előfordulásáról is fontos adatokat közölni. Ukrajnában a cukorbetegség a szív- és érrendszeri, valamint az onkológiai megbetegedések után a harmadik leggyakoribb betegség. Gyakran tünetmentes, ami megnehezíti a diagnózist és a kezelést.
Mi is pontosan a cukorbetegség?
A cukorbetegség egy olyan krónikus betegség, mely akkor alakul ki, amikor a hasnyálmirigy nem képes elegendő inzulint termelni, vagy a szervezet nem képes hatékonyan felhasználni azt.
Az inzulin egy hormon, mely a vércukorszint szabályozásáért felelős. Ha ez a mechanizmus zavart szenved, akkor a vércukor (glükóz) szintje megemelkedik, ami hosszú távon káros hatással van a szívre, a vesékre, a szemekre és az idegekre.
A cukorbetegeknél:
- A szívroham és az agyvérzés kockázata 2-3-szorosára nő.
- Gyakoriak a vesebetegségek és az alsó végtagok ereinek károsodása.
- A diabétesz esetén megnövekszik az amputációk és a vakság kockázata.
A cukorbetegséggel élő betegek halálozási aránya kétszer magasabb, mint azoké, akik nem szenvednek a betegségtől, de azonos életkorúak.
A rizikócsoportok
A cukorbetegség kockázatának fokozódása több tényezőtől függ. A legnagyobb rizikót az alábbi csoportok képviselik:
- Azok, akik túlsúlyosak.
- A 45 év feletti korosztály.
- A cukorbetegséggel vagy szívbetegséggel rendelkező közeli hozzátartozókkal rendelkezők.
- A magas vérnyomással küzdők, valamint azok, akik mozgásszegény életmódot folytatnak.
A cukorbetegség megelőzése érdekében kiemelten fontos az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, valamint a súlykontroll. A szűrővizsgálatok és a rendszeres orvosi ellenőrzések segíthetnek időben felismerni a betegséget, és megakadályozni annak súlyosabb következményeit.