November 14. – a cukorbetegség világnapja

November 14-e a cukorbetegség világnapja, melyet 1991-ben indított el a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A világnap célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a cukorbetegség megelőzése, időben történő diagnózisa és kezelése.

A cukorbetegség globális probléma, melynek előfordulása az utóbbi évtizedekben gyors ütemben növekvő tendenciát mutat. A fejlettebb országokban a súlyosabb formák előfordulásának aránya 2-4%-ra tehető, míg a lappangó formák, mint a glükóz intolerancia, további 4-6%-ot jelentenek a lakosság körében. A betegség előfordulása évről évre emelkedik, és a becslések szerint körülbelül 15 évente megduplázódik a diabéteszes betegek száma.

A cukorbetegség hazai előfordulásáról is fontos adatokat közölni. Ukrajnában a cukorbetegség a szív- és érrendszeri, valamint az onkológiai megbetegedések után a harmadik leggyakoribb betegség. Gyakran tünetmentes, ami megnehezíti a diagnózist és a kezelést.

Mi is pontosan a cukorbetegség?

A cukorbetegség egy olyan krónikus betegség, mely akkor alakul ki, amikor a hasnyálmirigy nem képes elegendő inzulint termelni, vagy a szervezet nem képes hatékonyan felhasználni azt.

Az inzulin egy hormon, mely a vércukorszint szabályozásáért felelős. Ha ez a mechanizmus zavart szenved, akkor a vércukor (glükóz) szintje megemelkedik, ami hosszú távon káros hatással van a szívre, a vesékre, a szemekre és az idegekre.

A cukorbetegeknél:

A szívroham és az agyvérzés kockázata 2-3-szorosára nő.

Gyakoriak a vesebetegségek és az alsó végtagok ereinek károsodása.

A diabétesz esetén megnövekszik az amputációk és a vakság kockázata.

A cukorbetegséggel élő betegek halálozási aránya kétszer magasabb, mint azoké, akik nem szenvednek a betegségtől, de azonos életkorúak.

A rizikócsoportok

A cukorbetegség kockázatának fokozódása több tényezőtől függ. A legnagyobb rizikót az alábbi csoportok képviselik:

Azok, akik túlsúlyosak.

A 45 év feletti korosztály.

A cukorbetegséggel vagy szívbetegséggel rendelkező közeli hozzátartozókkal rendelkezők.

A magas vérnyomással küzdők, valamint azok, akik mozgásszegény életmódot folytatnak.

A cukorbetegség megelőzése érdekében kiemelten fontos az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, valamint a súlykontroll. A szűrővizsgálatok és a rendszeres orvosi ellenőrzések segíthetnek időben felismerni a betegséget, és megakadályozni annak súlyosabb következményeit.

