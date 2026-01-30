11 intő jel, amely kezdődő cukorbetegségre utal
A cukorbetegséget gyakran nehéz észrevenni, pedig a korai jelek felismerése segíthet megelőzni a súlyosabb problémákat.
A cukorbetegség, különösen a 2‑es típusú sokáig rejtve maradhat, vagy olyan általános panaszokkal jár, amelyeket könnyű másra – például a fáradtságra vagy a stresszre – fogni. A tartósan magas vércukorszint azonban hosszú távon károsíthatja az ereket és az idegeket, ezért a korai felismerés kulcsfontosságú. A leggyakoribb tüneteket a Diabetes Care gyűjtötte össze.
A kezdődő cukorbetegség tünetei
- Fokozott szomjúság: a magas vércukorszint miatt a vesék több vizet próbálnak kiválasztani, ami erős szomjúságérzethez vezethet.
- Gyakori vizelés: a glükózvesztés miatt a szervezet több vizeletet termel, így sok esetben éjszakánként is ki kell járni a mosdóba, ágytiszta gyerekek pedig akár újra bepisilhetnek.
- Fokozott éhségérzet vagy változó étvágy: mivel a glükóz nem jut be a sejtekbe, a szervezet éhezni kezd, és ezen az evés sem változtat.
- Állandó fáradtság vagy koncentrációs problémák: amikor a sejtek nem jutnak elegendő energiához, tartós fáradtság és figyelemzavar alakulhat ki.
- Hirtelen fogyás: mivel a sejtek nem jutnak tápanyaghoz, a szervezet kénytelen saját tartalékait (izomzatot, zsírt) lebontani, így rövid időn belül több kilóval kevesebbet mutathat a mérleg.
- Homályos látás: a vércukoringadozás hatással lehet a szemlencse alakjára, ez pedig átmenetileg elmosódott látást okozhat.
- Lassan gyógyuló sebek: a magas vércukorszint gátolhatja az immunrendszer és a vérkeringés normális működését, ezért sok esetben a kisebb sérülések is hosszabban gyógyulnak.
- Gyakori fertőzések: a cukorbetegség csökkentheti a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenállóképességét.
- Zsibbadás, bizsergés a végtagokban: a tartósan magas vércukorszint idegkárosodást okozhat, ami bizsergést vagy zsibbadást eredményezhet.
- Száraz, viszkető bőr: a gyakori magas vércukorszint miatt a szervezet vizet veszít, ami a bőr kiszáradásához vezethet.
- Ingerlékenység: a vércukorszint ingadozásával az energiaszint is folyamatosan változhat.
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Ha a fenti tünetek közül többet is tapasztalsz, mindenképpen keresd fel a háziorvosod! A korai diagnózis és a megfelelő életmód‑ illetve gyógyszeres kezelés segít megelőzni a szövődményeket.
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)