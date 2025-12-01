December 1. – az AIDS elleni küzdelem világnapja

December 1-e az AIDS elleni küzdelem világnapja, amelyet 1988 óta tartanak meg, hogy felhívják a figyelmet a gyógyíthatatlan betegség megelőzésére.

A fertőzöttek száma és a halálozások aránya folyamatosan nő. Az AIDS betegségben idáig mintegy 36 millió áldozat hunyt el világszerte.

Az emberi immunhiányos állapotot okozó vírus (HIV) az immunrendszer legyengülését váltja ki. Terjedésének számos lehetősége van (például védekezés nélküli szexuális aktus, nem diagnosztizált kismama esetében a magzat méhen belüli fertőződése, intravénás kábítószerhasználat esetén közös tűhasználat). A vírust nem terjesztik a vérszívó rovarok, az élelmiszerek, az ivó- és fürdővíz, továbbá a mindennapos érintkezések (kézfogás, csókolózás, stb.) sem jelentenek kockázatot. A fertőzést követően általában csak enyhe, kezdeti, akut tünetek alakulnak ki. Ekkortól kezdődik a tünetmentes HIV-betegség állapota, mely 3-10 évig is eltarthat.

Ha a fertőzést időben (AIDS stádium előtt) felfedezik, a vírus terjedése megállítható. Maga a HIV nem okoz halált, a fertőzöttek a legyengült immunrendszer miatt kialakult súlyos fertőzésekben halnak meg.

Napjainkban már antiretrovirális gyógyszeres terápiával kezelhető a betegség, így a HIV-vel élők vérében és egyéb testnedveiben nem mutatható ki a HIV jelenléte, vagyis nem fertőzőek. Ezáltal teljes életet élhetnek, a nők pedig egészséges kisbabának adhatnak életet.

