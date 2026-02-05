A depresszió diagnózisa és terápiája

A klinikai értelemben vett depresszió súlyos, de gyógyítható betegség, sok érintett viszont nem mer segítséget kérni. A mentális problémákat sokszor szégyen övezi, pedig nincs rá ok. A fizikai elváltozásokhoz hasonlóan az időben történő felismerés és a megfelelő kezelés elkezdése kulcsfontosságú tényező.

A depresszió szót sokféleképpen használjuk. A hétköznapokban egy téli, sötét vagy ködös napot is emlegetünk „depisként”, illetve a levertség, a szomorúság szinonimájaként is szokták emlegetni. Létezik az úgynevezett depressziós tünetegyüttes is, amit gyakran a gyász vagy más veszteség vált ki. Az „igazi”, klinikai értelemben vett depresszió viszont más.

A major depresszió diagnózisa a tünetek, illetve a DSM-rendszer (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) alapján történik. A ma érvényes DSM-rendszer 9 tünetet sorol fel. A depresszió diagnózisát akkor állítják fel, ha ezekből legalább öt fennáll, legalább két héten keresztül. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a lehangoltság, az érdeklődés, a motiváció hiánya, az alvászavarok (a túl sok és a túl kevés alvás is tünet lehet), a testsúly változása (van, akinek nincs kedve enni, míg más étvágya megnő), az értéktelenség érzése, valamint az öngyilkossági szándék.

A depresszió kezelése

A diagnózis felállítása után kezdődik a kezelés, amely összetett folyamat. Ennek részeként gyakran alkalmaznak gyógyszereket. Ezek azért lehetnek fontosak, mert esetenként a beteg állapota olyan rossz lehet, hogy nem alkalmas pszichoterápiás kezelésre, ilyenkor az antidepresszánsok segíthetnek „felhozni” a pácienst. Fontos, hogy a gyógyszereket mindig az orvos által előírt mennyiségben és ideig kell szedni: a tünetek enyhülése önmagában nem elegendő ok az adagok csökkentésére vagy abbahagyásukra, mivel az a betegség kiújulásához vezethet.

A beszélgetés alapú pszichoterápia a depresszió kezelésének elengedhetetlen része: általában ez és a gyógyszeres kezelés kombinációja hozza el az állapot javulását. Többféle terápiás módszer létezik – a kezelőorvosok azt javasolják a betegnek, amelyikről úgy gondolják, a legjobban tud segíteni rajta. Egyrészt léteznek egyéni, valamint csoportterápiák is. Gyakran ezek kombinációi működnek a legjobban. Egyes terápiatípusok fix alkalmasak, míg mások éveken át tarthatnak. Depresszió esetén hatékony lehet a kognitív viselkedésterápia vagy a pszichodinamikus szemléletű terápia a gyógyszeres kezelés mellett: előbbi többek között a káros gondolkodási minták és szokások okainak megértésére, míg utóbbi a háttérben húzódó érzelmi folyamatok feltárására szolgál.

A gyógyulási folyamatnak gyakran az első lépése, a szakemberhez fordulás a legnehezebb. Annak, hogy a depressziót nagyobb százalékban diagnosztizálják nőknél, mint férfiaknál, az egyik oka az, hogy a nők hamarabb kérnek segítséget, ha mentális panaszaik vannak. Sok férfi tart ugyanis a lelki problémákkal járó stigmától, szégyellik azokat, és nem akarnak gyengének vagy sebezhetőnek tűnni mások előtt, helyette sokszor az alkoholhoz vagy kábítószerekhez nyúlnak. A befejezett öngyilkosságokat is nagyobb számban férfiak követik el.

Pedig a depresszióban nincsen szégyellnivaló. Ahogy más betegségeknél, úgy ebben az esetben is nagyon fontos, hogy az érintettek időben elkezdhessék a szükséges kezeléseket. Megfelelő terápia nélkül a depresszió súlyosbodhat, hónapokig, évekig is eltarthat.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)