Dió: a gyulladásoktól is megvédhet ez az egészséges csemege

Számos betegség kialakulása a szervezetben jelen lévő tartós gyulladás és a sejtkárosító oxidatív stressz számlájára írható. A dió azonban védelmet nyújthat ezen problémák ellen.

A dió jó hatású lehet a gyulladások és az oxidatív stressz elleni védekezésben – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer egyik Facebook-posztjában. Mint írták, az említett problémákra világszerte keresik a természetes megoldásokat.

A dió ezért egészséges

Egyes kutatások eredményei szerint a dióban antioxidáns hatású, valamint a immunrendszert támogató összetevők találhatók. Egyes komponensei pedig kedvezően alakítják a bélflórát, amely hozzájárulhat a gyulladások mérséklődéséhez.

Laboratóriumi vizsgálatok során bizonyították, hogy a diókivonat képes megvédeni az agysejteket a gyulladást kiváltó anyagok és az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó fehérje káros hatásaitól. Hatására csökken a DNS-károsodás, a szabadgyökképződés, valamint a sejtpusztulás is. Állatkísérletek során idegsejtvédő, memóriajavító és anyagcserét támogató hatásokat is megfigyeltek.

Mi van a dióban?

A KalóriaGuru.hu kalkulátora alapján 100 gramm dió 654 kilokalóriányi energiát, 15,2 gramm fehérjét, 65,2 gramm zsírt, 7 gramm szénhidrátot és 6,7 gramm rostot tartalmaz. Ekkora mennyiségű dió elfogyasztásával ráadásul fedezheti a napi ajánlott mangánbevitel 171 százalékát, valamint a rézigény 159 százalékát. Emellett igencsak bővelkedik B-vitaminokban, cinkben, foszforban, káliumban, magnéziumban és vasban is.

Forrás: hazipatika.com