A dió hatása a hangulatra

Egy spanyol kutatás szerint a napi 40 gramm dió nyolc héten át történő fogyasztása összefüggésbe hozható a jobb hangulattal. A kutatók a szerotonin-anyagcserével kapcsolatos folyamatokat is vizsgálták, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem bizonyítanak közvetlen ok-okozati kapcsolatot.

A rendszeres diófogyasztás nemcsak a szív és az agy egészségét támogathatja, hanem a hangulatra is kedvező hatással lehet – állapította meg egy friss spanyol kutatás, amelyet a Food&Function című szakmai folyóiratban publikáltak. A vizsgálat eredményei alapján napi 40 gramm dió nyolc héten át történő fogyasztása csökkentette a résztvevők által észlelt általános hangulati zavarokat.

Hogyan hat a dió a hangulatra?

A kutatásba – amelynek eredményeiről a News-Medical.Net is beszámolt – 31 egészséges, 20 és 35 év közötti fiatal felnőttet vontak be. A kutatók megállapították, hogy a diófogyasztás hatására emelkedett az alanyok vizeletében a 5-HIAA szintje, amely a szerotonin, vagyis a köznyelvben gyakran „boldogsághormonként” emlegetett ingerületátvivő anyag bomlásterméke. A vizeletben kimutatott magasabb 5-HIAA-szint pedig összefüggésben állt a kedvezőbb hangulattal.

Lehet közvetlen összefüggés?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat kis létszámú volt, és nem bizonyítja, hogy a dió közvetlenül növelné az agy szerotoninszintjét. Az eredmények inkább arra utalnak, hogy a rendszeres diófogyasztás és a kedvezőbb hangulat között lehet kapcsolat, pontos mechanizmusának feltárására azonban további kutatásokra van szükség.

Mire jó még a dió?

A dió bővelkedik omega-3 zsírsavakban, triptofánban, rostokban és polifenolokban is. A triptofán a szerotonin előanyaga, emiatt járulhat hozzá ez a csemege a hangulatjavításhoz. A rostok és a polifenolok pedig jótékony hatást gyakorolnak a bélmikrobiomra, valamint az idegrendszer működésére is.

Mennyi diót érdemes fogyasztani naponta?

A szakértők szerint napi egy marék – nagyjából 30-40 gramm – dió a jelenlegi eredmények alapján nemcsak a szívet és az érrendszert, hanem a lelki jóllétet is támogathatja. Ez a mennyiség viszonylag könnyen beilleszthető bármilyen étrendbe.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Getty Images

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