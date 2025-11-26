Halálesetek, agyi és szervi károsodások – így pusztítja a kábítószer a szervezetet

A kábítószerek gyors örömöt ígérnek, ám a valóságban súlyos és visszafordíthatatlan károkat okoznak az emberi testben. Már rövid távú használat esetén is mentális zavarok, memória- és koncentrációs problémák alakulhatnak ki, miközben a pszichoaktív szerek az egész szervezetet rombolják. Az emberek általában másképp reagálnak ezekre az anyagokra, és akár egy kisebb mennyiség is halált okozhat. A veszélyt tovább növeli, hogy a drogdílerek szinte bármit eladhatnak, így a patkányméregtől a növényvédő szerig bármilyen ismeretlen anyag bekerülhet a drogokba.

A kábítószerek sokaknak menekülési lehetőség vagy gyors örömforrás, míg a valóságban súlyos és maradandó egészségügyi károkat rejtenek. A természetesen vagy mesterségesen előállított anyagok lassan és alattomosan formálják át az emberi agyat és a szervezetet.

A droghasználat nem csak arról szól, hogy valaki rossz döntést hozott. A kutatások szerint a kábítószer-fogyasztás tényleges betegséget okoz az agyban és visszafordíthatatlan mentális és fizikai változásokat idéz elő. Többek között átalakítja az idegrendszert, a gondolkodást, valamint a döntéshozatalt, és az érzelmeket is befolyásolja.

A Rostocki Egyetem kutatói több mint kétszáz olyan 15 és 45 év közötti embert vizsgáltak, akik a droghasználat miatt haltak meg. Az eredményekből megállapították, hogy a kábítószerek hosszú távon az agy degenerációját okozzák. Andreas Büttner orvoskutató szerint a kábítószer-fogyasztó alanyoknál számos idegpálya megsemmisült, a vérerek pedig idő előtti öregedésen mentek keresztül.

A drogfogyasztóknak sokszor emlékezeti gondjaik vannak, és általában a szellemi teljesítőképességük is csökken.

A pszichoaktív szerek jellemzően az agy olyan jutalmazó rendszerét aktiválják, amely eufóriát vált ki, és serkentik az újabb alkalmazást. A rendszeres használat után a hatás fokozatosan gyengül, így a kívánt érzés eléréséhez egyre nagyobb mennyiségre lesz szükség, ami elősegíti a függőség kialakulását.

Így változtatja meg a kábítószer az agyat

Amikor valaki drogot fogyaszt, az agy jutalomrendszere – amely örömöt és boldogságot ad – rendkívüli módon aktiválódik. A kábítószer-használat alatt a dopamin nevű vegyület drasztikus mértékben szabadul fel, eufóriaérzést kiváltva. A drogok teljesen átprogramozzák az agy jutalomrendszerét, csökkentik az önkontrollt, és erős sóvárgást váltanak ki. Az agy számára a kábítószer sokkal erősebb élményt vált ki, mint az olyan természetes örömök, mint a szórakozás, az étkezés vagy a társas kapcsolatok.

A kábítószer-fogyasztás közben az agy egyes területei teljesen átalakulnak. A prefrontális kéreg, ami az önkontrollért és a döntéshozatalért felelős, gyengébben működik, emiatt a kábítószerre is nehezebb lesz nemet mondani.

A drog által okozott hatásokhoz hamar alkalmazkodik az agy, csökkenti a saját dopamintermelését, és egyre érzéketlenebbé válik a jutalomra. A hétköznapi örömök idővel már nem adnak boldogságot, és a használó egyre többet akar a szerből, ami végül függőséghez vezet.

Miután elmúlik a kábítószer miatti eufória, a rossz közérzet és az ingerlékenység is gyakori. Az ördögi kör része, hogy a kábítószer-használók a gyors örömök miatt nyúlnak a drogokhoz, ami végül olyan mentális elváltozásokat alakít ki, mint a depresszió, a szorongás vagy a pánikbetegség.

Ha a kábítószer-fogyasztás hirtelen megszűnik, súlyos elvonási tünetek, fizikai fájdalmak és rohamok jelentkezhetnek, amelyek visszavezetik a használót a droghoz, és kialakul a kényszeres ismétlés. A kábítószerfüggő célja így már nemcsak az eufória elérése lesz, hanem hogy mielőbb csökkentse a kínzó elvonási tüneteket.

Már egy szerhasználat is halálos lehet

A drogfüggőség részben az öröklött és a biológiai tényezőkön múlik: a genetikai hajlam, a gyermekkori traumák és a mentális betegségek is növelhetik a kockázatot. Bizonyos személyiségtípusok – antiszociális személyiségzavarban szenvedő, veszélykereső egyének – fogékonyabban reagálhatnak. Habár a reakciók eltérőek lehetnek, a végén mindig a drog veszi át az irányítást.

A kábítószerekkel kapcsolatban gyakori tévhit, hogy csak a folyamatos használat vagy a nagyobb dózis vezethet halálhoz. A szervezet és az agy minden embernél másképp reagál ezekre az anyagokra, így már egy kisebb mennyiség is életveszélyes lehet.

További kockázatot jelent, hogy a dílerek gyakran ismeretlen összetételű szereket árulnak.

Sok készítményben patkánymérget, növényvédő szereket vagy ismeretlen eredetű, házilag előállított vegyi anyagokat kevernek össze. Ezek hatása kiszámíthatatlan, így a fogyasztó valójában azt sem tudja, mit juttat a szervezetébe, ami akár egyetlen alkalommal is halálos következményekkel járhat.

Debrecenben, 2022 márciusában egyetlen szem ecstasy tablettától halt meg egy 17 éves lány.

A fiatal a szer bevétele után rosszul lett, kórházba került, majd napokon belül meghalt. Az említett eset jól mutatja, hogy nem kell komoly fogyasztónak lenni ahhoz, hogy a drog tragédiához vezessen.

Szintén nagy visszhangot váltott ki, amikor 2024 nyarán öt szem kábítószeres gumicukorkától került kórházba harmincegy fiatal. Az ártalmatlannak tűnő édességet egy budapesti kendershopban vásárolták a turisták.

Az érintettek napokig beszélni és mozogni sem tudtak, míg másokra csak napokkal később, saját ürülékükben fekve találtak rá. Három fiatal napokra kómába esett, életüket pedig csak a gyors kórházi ellátás mentette meg. A rémálom azonban a felépüléssel sem ért véget, a maradandó károsodás minden beteg esetén fennáll.

Új-Zélandon szintén több száz ember került életveszélyes állapotba, miután metamfetamint tartalmazó cukorkát fogyasztottak. A drogok egyik legsúlyosabb és leggyorsabban kialakuló kockázata a túladagolás. Ez különösen igaz a szintetikus opioidokra, amelyektől már nagyon kis mennyiségben is halálos légzésleállás jelentkezhet.

A kábítószer-használat veszélyére számos tragikus esetet lehetne példaként említeni. Elég csak olyan ikonokra gondolni, mint Whitney Houston, Prince, Matthew Perry vagy Liam Payne, akiknek a droghasználat is szerepet játszott a halálukban. A természetesen vagy mesterségesen előállított anyagokkal kapcsolatban szintén tévhit, hogy csak a nehéz drogok és a szintetikus anyagok ártalmasak.

A valóságban nincs olyan meghatározás, hogy könnyű drog, ugyanis alapvetően minden kábítószer veszélyes.

A köztudatban sokszor kezelik kivételként a cannabisszármazékokat, amelyek használata szoros összefüggésben áll a mentális zavarok kialakulásával.

A tanulmányok kimutatták, hogy a pszichoaktív növény neurobiológiailag az alkoholnál is veszélyesebb. Az emberi agy 25 éves korig folyamatosan változik, így a korai marihuánafogyasztás visszafordíthatatlan károkat okozhat. A tinédzsereknél és a fiatal felnőtteknél is megállapították, hogy a szerhasználat miatt a skizofrénia, a paranoia, depresszió és a bipoláris zavar kockázata is nő, miközben az értelmi képességek csökkennek.

A kábítószer-használat visszafordíthatatlan pusztítása

A különböző drogok nem csak az agy működését változtatják meg, hanem az egész szervezetben komoly, sokszor visszafordíthatatlan károsodások léphetnek fel. Bár a hatások szerfajtánként eltérnek, a legtöbb pszichoaktív anyag használata már rövid távon is terheli a szív- és érrendszert, az idegrendszert, valamint az immun- és anyagcsere-folyamatokat.

A rendszeres használat tartós szervi károsodásokhoz, pszichés zavarokhoz, függőséghez és végül életveszélyes állapothoz, halálhoz vezethet.

A stimuláns típusú szerek, mint a kokain, az amfetamin, a metamfetamin, az MDMA növelik az éberséget és a pulzusszámot, miközben erőteljes terhelést rónak a szívre. Rövid távon gyors szívverést, magas vérnyomást és szívritmuszavarokat okozhatnak, amelyek már az első használatkor szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezethetnek. Hosszú távon a folyamatos terhelés szívizomgyulladást, szívmegnagyobbodást és maradandó érrendszeri károkat idézhet elő, növelve a hirtelen szívhalál kockázatát.

A drogok egyik legsúlyosabb hatása az agyi hálózatok működésének megváltozása, ami rövid távon hangulatingadozást, koncentrációs nehézségeket, szorongást vagy pánikrohamot válthatnak ki. A hosszú távú használat mellett többek között tartós memóriazavar és motivációvesztés jelentkezhet. A kábítószerek képesek megváltoztatni az agy azon képességét, hogy alkalmazkodjon és regenerálódjon, így a károsodások egy része maradandóvá válhat.

A tartós szerhasználat gyengíti az immunrendszert, megváltoztatja a hormonális működést, rombolja a szív, a máj és a vese teljesítményét, és hosszú távon olyan szintű testi terhelést okoz, amely az életkilátásokat is veszélyezteti.

A visszatérő kábítószer-fogyasztás gyakran együtt jár a higiénia romlásával, ami gyorsan látható testi károsodásokhoz vezet. A metamfetamin például súlyos fogromláshoz vezet, amely gyors szuvasodással és fogvesztéssel jár. A bőrön fekélyek és gyulladt sebek is előfordulhatnak.

A krónikus drogfogyasztók a koruknál jóval idősebbnek tűnnek, valamint a leromlott megjelenés a szervezet általános kimerülését tükrözi. A férfiaknál csökkentheti a spermiumtermelést és merevedési zavarokat okozhat, míg nőknél cikluszavarok, meddőség és terhességi komplikációk jelentkezhetnek. Az intravénás szerhasználat az életveszélyes fertőzés kockázatát is hordozza. A koszos, nem steril tűk és eszközök használata súlyos vírusfertőzésekhez, például HIV, hepatitis B és C fertőzéshez – vezethet, emellett gyakoriak a bakteriális fertőzések, bőrgyulladások és vénás elváltozások.

A drogok biológiai hatásai messze túlmutatnak azon, hogy „örömöt adnak”. A kábítószer-használat mélyen és tartósan rombolja az agyat, a testet, a lelket és az emberi kapcsolatokat. Bár a szerhasználat mögött gyakran fájdalom, kíváncsiság vagy menekülési vágy áll, a következmények súlyosak: bármelyik drog használata életveszélyes lehet.

A felépülés lehetséges, de miután átvette az irányírást a kábítószer, a felépüléshez vezető út rendkívül hosszú és összetett. A megelőzés, a hiteles információ és a gyors segítségnyújtás életet menthet. A védekezésnek továbbra is egyetlen biztos módja van, mégpedig a drogok elkerülése.

Egy idei friss jelentés szerint Magyarországon 7,9-ről 11,1 százalékra nőtt a tiltott szert kipróbálók aránya. A terjedés visszaszorítása érdekében a kormány zéró toleranciát hirdettet, így 2025. június 15-től a kábítószer birtoklását, fogyasztását és kereskedelmét is szigorúan tiltja és bünteti a törvény.

Forrás: hirado.hu