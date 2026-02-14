Szükség van a szervezet „méregtelenítésére”? – Dietetikusi szemmel a detox-divatról
Az utóbbi években szinte elárasztották a piacot a különféle „méregtelenítő” kúrák, teák, levek és csodadiéták. A közösségi médiában influenszerek ígérnek laposabb hasat, ragyogóbb bőrt és „kitisztított” szervezetet néhány napos léböjttel vagy drasztikus tisztítókúrával. De valóban szükségünk van méregtelenítésre? És mit mond erről a tudomány?
Dietetikusként fontos tisztázni: az egészséges emberi szervezet rendelkezik egy rendkívül hatékony, folyamatosan működő méregtelenítő rendszerrel. A méregtelenítés első számú szerve a máj. A máj feladata, hogy a szervezetbe jutó káros anyagokat (például alkohol, gyógyszermaradványok, környezeti szennyezők) átalakítsa vízoldékonnyá, hogy azok kiürülhessenek. Ebben szorosan együttműködik a vese, amely a vér szűrésével eltávolítja a bomlástermékeket és a felesleges anyagokat a vizeleten keresztül. Emellett a belek, a tüdő és még a bőr is részt vesz a kiválasztásban. Ez a rendszer éjjel-nappal működik – külön kúra nélkül.
A „méregtelenítés” kifejezés gyakran pontatlanul használt marketingfogalom. A legtöbb reklám nem nevezi meg konkrétan, milyen méreganyagoktól tisztítaná meg a szervezetet. A tudományban a mérgezés (intoxikáció) komoly, orvosi ellátást igénylő állapot, amelynek semmi köze egy hétvégi lékúrához.
Egészséges embereknél nincs bizonyíték arra, hogy speciális teák, porok vagy léböjtök fokoznák a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait.
Sok „tisztítókúra” rendkívül alacsony kalóriabevitellel jár. Ez rövid távon okozhat ugyan súlycsökkenést, de ennek nagy része vízvesztés és izomtömeg-csökkenés. Hosszabb távon:
- lelassulhat az anyagcsere,
- tápanyaghiány alakulhat ki,
- hormonális zavarok jelentkezhetnek,
- falásrohamokhoz vezethet a túlzott megszorítás.
Különösen veszélyes lehet fiatalok, krónikus betegek, várandós nők vagy étkezési zavarokra hajlamos személyek számára.
A valódi tehermentesítés nem kúrákban, hanem mindennapi szokásokban rejlik. A máj és a vese működését az alábbiakkal támogathatjuk:
- megfelelő folyadékbevitel (napi 1,5–2,5 liter víz),
- rostban gazdag étrend (zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák),
- mérsékelt alkoholfogyasztás, vagy annak kerülése,
- rendszeres testmozgás,
- elegendő alvás.
Ezek nem látványos, „háromnapos csodák”, viszont hosszú távon valóban működnek.
A legfontosabb tehát, hogy a szervezet méregtelenítése egészséges embereknél nem igényel különleges kúrákat vagy drága termékeket. A testünk erre önmagában képes – feltéve, hogy megfelelő életmóddal támogatjuk.
Dietetikusként azt tanácsolom: a gyors megoldások helyett a fenntartható, kiegyensúlyozott táplálkozásban és életmódban gondolkodjunk. A valódi egészség nem egy háromnapos „detox” eredménye, hanem tudatos, következetes döntéseké.
Bocskor Zita