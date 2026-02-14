Szükség van a szervezet „méregtelenítésére”? – Dietetikusi szemmel a detox-divatról

Az utóbbi években szinte elárasztották a piacot a különféle „méregtelenítő” kúrák, teák, levek és csodadiéták. A közösségi médiában influenszerek ígérnek laposabb hasat, ragyogóbb bőrt és „kitisztított” szervezetet néhány napos léböjttel vagy drasztikus tisztítókúrával. De valóban szükségünk van méregtelenítésre? És mit mond erről a tudomány?

Dietetikusként fontos tisztázni: az egészséges emberi szervezet rendelkezik egy rendkívül hatékony, folyamatosan működő méregtelenítő rendszerrel. A méregtelenítés első számú szerve a máj. A máj feladata, hogy a szervezetbe jutó káros anyagokat (például alkohol, gyógyszermaradványok, környezeti szennyezők) átalakítsa vízoldékonnyá, hogy azok kiürülhessenek. Ebben szorosan együttműködik a vese, amely a vér szűrésével eltávolítja a bomlástermékeket és a felesleges anyagokat a vizeleten keresztül. Emellett a belek, a tüdő és még a bőr is részt vesz a kiválasztásban. Ez a rendszer éjjel-nappal működik – külön kúra nélkül.

A „méregtelenítés” kifejezés gyakran pontatlanul használt marketingfogalom. A legtöbb reklám nem nevezi meg konkrétan, milyen méreganyagoktól tisztítaná meg a szervezetet. A tudományban a mérgezés (intoxikáció) komoly, orvosi ellátást igénylő állapot, amelynek semmi köze egy hétvégi lékúrához.

Egészséges embereknél nincs bizonyíték arra, hogy speciális teák, porok vagy léböjtök fokoznák a szervezet természetes méregtelenítő folyamatait.

Sok „tisztítókúra” rendkívül alacsony kalóriabevitellel jár. Ez rövid távon okozhat ugyan súlycsökkenést, de ennek nagy része vízvesztés és izomtömeg-csökkenés. Hosszabb távon:

lelassulhat az anyagcsere,

tápanyaghiány alakulhat ki,

hormonális zavarok jelentkezhetnek,

falásrohamokhoz vezethet a túlzott megszorítás.

Különösen veszélyes lehet fiatalok, krónikus betegek, várandós nők vagy étkezési zavarokra hajlamos személyek számára.

A valódi tehermentesítés nem kúrákban, hanem mindennapi szokásokban rejlik. A máj és a vese működését az alábbiakkal támogathatjuk:

megfelelő folyadékbevitel (napi 1,5–2,5 liter víz),

rostban gazdag étrend (zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák),

mérsékelt alkoholfogyasztás, vagy annak kerülése,

rendszeres testmozgás,

elegendő alvás.

Ezek nem látványos, „háromnapos csodák”, viszont hosszú távon valóban működnek.

A legfontosabb tehát, hogy a szervezet méregtelenítése egészséges embereknél nem igényel különleges kúrákat vagy drága termékeket. A testünk erre önmagában képes – feltéve, hogy megfelelő életmóddal támogatjuk.

Dietetikusként azt tanácsolom: a gyors megoldások helyett a fenntartható, kiegyensúlyozott táplálkozásban és életmódban gondolkodjunk. A valódi egészség nem egy háromnapos „detox” eredménye, hanem tudatos, következetes döntéseké.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma