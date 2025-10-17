Emelkedhet az orvosok és ápolók fizetése 2026-tól Ukrajnában

Az ukrán kormány 2026-tól módosítaná az egészségügyi dolgozók bérét – derül ki a következő évi állami költségvetés tervezetéből. A béremelés nem minden egészségügyi dolgozót érintene, hanem bizonyos szakágak képviselőit.

A tervek szerint a házi- és családorvosok, valamint a sürgősségi orvosok fizetése mintegy 35 000 hrivnyára emelkedne havonta. Az ápolók és felcserek esetében 20 000 hrivnyás alapbér bevezetését javasolják.

A béremelés csak akkor lép életbe, ha a parlament jóváhagyja a költségvetést, és nem történnek lényegi módosítások a tervezetben. A végső összegek a második olvasat során még változhatnak.

A fiatal orvosokat továbbra is ösztönző támogatás segíti: 200 000 hrivnya egyszeri juttatásban részesülhetnek azok, akik vidéki vagy frontvonalhoz közeli településeken vállalnak munkát állami vagy önkormányzati egészségügyi intézményben.

Kárpátalja.ma/pmg.ua