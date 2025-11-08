Egészségünk őre: a csicsóka

A csicsóka egy, a fészkesvirágzatúak családjába tartozó, gumós, évelő gyógynövény. Sokféleképpen felhasználhatjuk – egészségünk meghálálja majd.

A csicsóka egyaránt kitűnő sütve, püréként, levesnek vagy rakott ételek összetevőjeként, de fogyaszthatjuk nyersen, illetve héjjal vagy anélkül is – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer egyik közelmúltbeli Facebook-posztjában. Diós ízvilága mellett azonban értékes beltartalma miatt is igazán megéri gyakrabban venni és enni belőle.

Mi van a csicsókában?

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint 100 gramm csicsókában 73 kilokalóriányi energia, 2 gramm fehérje, 0 gramm zsír, valamint 15,8 gramm szénhidrát (amelyből 9,6 gramm cukor) található. Ekkora mennyiséggel ráadásul a napi ajánlott vasbevitel 24 százalékát, a káliumigény 21 százalékát és a B1-vitamin-szükséglet (tiamin) 18 százalékát is fedezni tudjuk.

Az emésztéssel is csodát tehet

A csicsókában viszonylag sok rost található, 100 grammonként 1,6 gramm. Rostjai közül az inulin különösen értékes, az ugyanis prebiotikus hatású. Ez azt jelenti, hogy elősegíti a hasznos bélbaktériumok szaporodását, így jótékonyan hat az emésztésre is. A rostban gazdag táplálkozás a székrekedés és az aranyér megelőzése és kezelése szempontjából is kulcsfontosságú, a hirtelen megnövelt rostbevitel azonban az érzékenyebbeknél puffadást vagy hasmenést is okozhat – érdemes tehát csak fokozatosan bevezetni a plusz rostforrásokat.

Tippek a csicsóka felhasználásához

A Rizikometer csapata arra is felhívta követői figyelmét, hogy a csicsókát célszerű a vásárlás után mielőbb feldolgozni, vékony héja miatt ugyanis gyorsan kiszáradhat a gumója. „A csicsókát elkészítés előtt hideg vízzel alaposan tisztítsuk meg, majd a sötétebb részeket egy késsel vágjuk le. Meghámozni nem muszáj, de sokan jobban szeretik héj nélkül fogyasztani. Hőkezelése 15-30 percet vesz igénybe, attól függően, hogy milyen formában készítjük el” – írták.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images