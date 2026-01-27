Egy egyéves gyermek súlyos égési sérüléseket szenvedett áramszünet miatt

Súlyos baleset történt a kárpátaljai Dombó (Dubove) településen január 25-én: egy egyéves kisgyermek forró tejjel leforrázta magát, miközben az édesanya a hirtelen elsötétült lakásban próbált eligazodni. A mentők a szülők figyelmét az áramszünetek idején fokozottan szükséges óvatosságra hívják fel.

A mentők tájékoztatása szerint a balesetet az áramszünet idézte elő. Az édesanya éppen vacsorát készített gyermekének, amikor az otthonukban váratlanul megszűnt az áramszolgáltatás. A nő néhány másodpercre elfordult, hogy zseblámpát keressen, eközben a nemrég járni tanuló kisgyermek meghúzta a forró tejet tartalmazó edény fülét.

A kifröccsenő folyadék a gyermek törzsére, vállára és nyakára került. A mentők gyors és szakszerű ellátást nyújtottak, majd a gyermeket édesanyjával együtt kórházba szállították.

Az egészségügyi dolgozók hangsúlyozzák: áramszünetek idején jelentősen megnő a háztartási balesetek száma, különösen a kisgyermekes családoknál. A hasonló tragédiák elkerülése érdekében az alábbi óvintézkedéseket javasolják:

Tartsanak távolságot a veszélyforrásoktól: a forró folyadékot tartalmazó edényeket mindig a tűzhely hátsó részén vagy a gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsák.

Biztonságos világítás: gyertyák helyett használjanak elemlámpát vagy akkumulátoros LED-lámpát, az élő láng fokozott kockázatot jelent.

Állandó felügyelet: sötétben a gyermekek könnyen megijedhetnek vagy épp ellenkezőleg, aktívabban mozoghatnak – még rövid időre se maradjanak felügyelet nélkül.

Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, a szakemberek az alábbi lépéseket javasolják:

Azonnali hűtés: az érintett területet 10–15 percen át hűtsék folyó, hűvös víz alatt.

Kerülni kell a „házi praktikákat”: tilos az égési sebet olajjal, tejföllel, zsíros krémmel vagy az első fázisban pantenollal kezelni.

Sebvédelem: fedjék le az égési felületet tiszta, nedves kendővel vagy steril kötéssel.

Szaksegítség: haladéktalanul hívják a 103-as segélyhívó számot.

Kárpátalja.ma