Egy elhanyagolt gyümölcs, ami fedezi napi C-vitamin-szükségletünket

Régen szinte minden kertben volt birsalma fa, ma viszont már kevesen termesztik ezt a sokoldalúan felhasználható, ízletes és vitamindús gyümölcsöt, amiből már egyetlen darab képes fedezni napi C-vitamin szükségletünket.

A birsalma amellett, hogy ízletes, illatos, rendkívül sokoldalúan felhasználható gyümölcs, amit azonban szüret után még hosszú hetekig kell érlelni ahhoz, hogy a benne levő íz- és zamatanyagok kifejlődjenek és a gyümölcs puhává váljon.

Erre jó a birsalma

C-vitamin tartalma igen magas: egyetlen darab elfogyasztásával fedezhetjük napi C-vitaminszükségletünket. Emellett A-, B3-, B6-, B9-vitamint is rejt, de ásványi anyagokban és nyomelemekben is gazdag: remek kalcium-, vas-, magnézium-, foszfor-, kálium- és nátrium forrás. Amint arról az agroinform is beszámol, pektintartalmának köszönhetően ráadásul az emésztést is segíti. Vírus- és baktériumölő hatása miatt is sokan kedvelik, sőt, mivel a repedezett bőr kezelésére is alkalmas, krémekbe is keverik.

Nem csak a birsalmasajt létezik

Bár a piacon a nyers gyümölcs mellett leginkább sajt formájában találkozhatunk vele, lekvár és ízletes szörp is készíthető belőle. A lehullott gyümölcsből pedig egyesek pálinkát főznek.

Forrás: hazipatika.com