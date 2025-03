Egy természetről készült fotó is hihetetlen hatással lehet ránk

Régóta ismert, hogy az erdei séta milyen jó hatással lehet az egészségünkre. Egy frissen publikált kutatás szerint azonban már egy természetről készült fotóra tekintve is pozitív változások indulnak bennünk.



Japánban nagy hagyománya van az erdőfürdőzésként lefordított, shinrin-yoku nevű tevékenységnek, melynek során az emberek hosszabb-rövidebb erdei sétával töltekeznek. Ennek tudományos alapja is van: igazolták ugyanis, hogy a természetjárás hatékonyan csökkentheti a szorongást a szervezetünkben, stabilizálja a vérnyomásunkat és védhet többféle betegség ellen. Egy új kutatás ennél is tovább ment, és megállapította, hogy már egy erdőségről készült fotóra pillantva is pozitív folyamatok indulnak meg bennünk – írja a Science Alert.

Több mint 40 évvel ezelőtt egy úttörő tanulmány kimutatta, hogy a kórházi betegeknek kevesebb fájdalomcsillapítóra volt szükségük és gyorsabban felépültek, ha az ablakuk zöldterületre néz, nem pedig téglafalra. „Mostanáig ennek a mögöttes okai nem voltak tisztázva” – mondta Maximilian Steininger, a Bécsi Egyetem idegkutatója, a Nature Communications című folyóiratban csütörtökön megjelent tanulmány vezető szerzője.



Hogy többet megtudjanak ennek a hatásmechanizmusáról, a kutatók 49 önkéntes agyi aktivitását rögzítették funkcionális mágneses rezonancia képalkotó vizsgálat (fRMI) segítségével. A tanulmány során a résztvevőknek fotókat vetítettek, miközben áramütésekkel stimulálták őket – enyhébb és közepesen erős fájdalmat okozva ezzel. A fotók három téma szerint lettek kiválogatva:

Az első kategóriában természetfotókat mutattak nekik, miközben a háttérben susogó levelek hangja és madárdal szólt.

A második jelenetben néhány városi elem, például épületek, padok és sikátorok szerepeltek, miközben a város zaját játszották le.

A harmadik jelenet egy iroda volt, jellegzetes bútorokkal és dolgozó emberekkel.

A résztvevők arról számoltak be, hogy kevesebb fájdalmat éreztek, amikor a természetet bemutató képsorozat nézték. Állításukat az fMRI-vizsgálatok is megerősítették, amelyek azt mutatták, hogy a tájképek nézése közben a fájdalomért felelős agyi régiók kevésbé voltak aktívak. A szakértők szerint ennek ismerete új szorongáscsökkentő és fájdalomcsillapító eljárásokhoz járulhat hozzá, például a virtuális valóság felhasználásával is.

Forrás: HáziPatika